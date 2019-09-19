Госсекретарь Майк Помпео не удивлен, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не смогли отразить ракетную атаку на нефтяные месторождения. По словам дипломата, подобные системы работают "с переменным успехом".

с чего всё началось

Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели.

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. По его словам, системы противовоздушной обороны во всём мире работают «с переменным успехом».

Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии

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