Общество
РБКПомпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»
Американский госсекретарь Майк Помпео объяснил решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. попыткой вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.
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с чего всё началось
"Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет "Роснефть" для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию", — написал госсекретарь США в Twitter.РИА Новостивчера в 23:21
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Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Здоровье
В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
По данным госкомитета, за прошедшие сутки в Китае зарегистрировано только восемь новых случаев заболевания.
Политика
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Конституцию РФ
11 марта депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию РФ. За выступили 383 депутата, а 43 воздержались.
Общество
Актриса Альбина Кабалина опубликовала видео, в котором пожаловалась на травлю
Актриса упоминается в расследовании ФБК о шоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама».
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Общество
Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 28 человек
Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в РФ увеличилось до 28 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Футбол
Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом
Хавбек лондонского "Челси" Калум Хадсон-Одои заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Наука
В куске янтаря нашли череп самого маленького динозавра в истории
Палеонтологи из Америки нашли в куске бирманского янтаря череп миниатюрного птицеподобного динозавра, сопоставимого по размерам с колибри.
Автоспорт
15 сотрудников McLaren отправлены на карантин
Ещё 14 членов команды McLaren, с которыми общался заболевший, отправлены на карантин, а пресс-служба выпустила официальное заявление.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Алексей Кудрин, занимающий пост главы счётной палаты РФ, заявил, что мировая экономика стоит на пороге нового экономического кризиса.
Политика
Новосибирский депутат просит Путина отменить голосование за поправки
Предстоящее 22 апреля всенародное голосование за внесение поправок в Конституцию РФ не на шутку обеспокоило депутата горсовета Новосибирска Георгия Андреева.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
Общество
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Биатлон
Сегодня в Финляндии стартует предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Стоит отметить, что сегодня Международный союз биатлонистов сегодня должен принять решение о проведении заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Армия и оружие
ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике
Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Политика
Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Культура
Тимур Еремеев поговорил с Дмитрием Шепелевым о шоу «На самом деле»
Тимур Еремеев официально дебютировал в статусе ведущего программы Первого канала «На самом деле».
Наука
Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике
Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Политика
Санкции против Пригожина призвали ввести ЕС сенаторы США
Санкции против российского предпринимателя Евгения Пригожина призвали ввести ЕС пять сенаторов от Демократической партии США, 12 марта сообщает пресс-служба Сената США.
Финансы
Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.