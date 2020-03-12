Общество

РБКРБКПомпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»

Американский госсекретарь Майк Помпео объяснил решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. попыткой вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.
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с чего всё началось
"Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет "Роснефть" для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию", — написал госсекретарь США в Twitter
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РИА Новостивчера в 23:21

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Помпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»

РБК01:00

Помпео рассказал о целях введения санкций против «дочки» Роснефти

Интерфаксвчера в 19:41

Глава МИД Венесуэлы оценил санкции против ещё одной «дочки» «Роснефти»

RT на русском00:28

Помпео объяснил введение санкций против «дочки» Роснефти

РИА Новостивчера в 23:21

Главные новости к утру 13 марта

Коммерсантъ00:04

МИД Венесуэлы назвал незаконными санкции США против дочерней компании «Роснефти»

ТАССвчера в 21:05

Помпео назвал истинную цель введения санкций против дочки «Роснефти»

РЕН ТВвчера в 23:40
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Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Здоровье

В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

По данным госкомитета, за прошедшие сутки в Китае зарегистрировано только восемь новых случаев заболевания.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Конституцию РФ

11 марта депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию РФ. За выступили 383 депутата, а 43 воздержались.
Peterburg2.ru 11 марта в 04:21
Общество

Актриса Альбина Кабалина опубликовала видео, в котором пожаловалась на травлю

Актриса упоминается в расследовании ФБК о шоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама».
Эхо Москвы 00:33
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 28 человек

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в РФ увеличилось до 28 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Москва 24 11 марта в 12:53
Футбол

Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Хавбек лондонского "Челси" Калум Хадсон-Одои заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.
Газета.Ru вчера в 22:17
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости вчера в 10:13
Наука

В куске янтаря нашли череп самого маленького динозавра в истории

Палеонтологи из Америки нашли в куске бирманского янтаря череп миниатюрного птицеподобного динозавра, сопоставимого по размерам с колибри.
Gazeta.SPb вчера в 05:49
Автоспорт

15 сотрудников McLaren отправлены на карантин

Ещё 14 членов команды McLaren, с которыми общался заболевший, отправлены на карантин, а пресс-служба выпустила официальное заявление.
F1news.ru вчера в 23:59
Экономика

Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Алексей Кудрин, занимающий пост главы счётной палаты РФ, заявил, что мировая экономика стоит на пороге нового экономического кризиса.
Ореанда-Новости вчера в 12:29
Политика

Новосибирский депутат просит Путина отменить голосование за поправки

Предстоящее 22 апреля всенародное голосование за внесение поправок в Конституцию РФ не на шутку обеспокоило депутата горсовета Новосибирска Георгия Андреева.
Московский Комсомолец вчера в 09:12
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Энергетика

Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Известия вчера в 14:34
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
REGNUM вчера в 18:04
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
RT на русском вчера в 13:34
Общество

Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО

Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
REGNUM вчера в 08:05
Биатлон

Сегодня в Финляндии стартует предпоследний этап Кубка мира по биатлону

Стоит отметить, что сегодня Международный союз биатлонистов сегодня должен принять решение о проведении заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене.
Inc-news.ru вчера в 05:07
Происшествия

В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru вчера в 10:58
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 03:08
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ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике

Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
RT на русском 10 марта в 19:40
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Политика

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

РИА Новости вчера в 21:14
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Культура

Тимур Еремеев поговорил с Дмитрием Шепелевым о шоу «На самом деле»

Тимур Еремеев официально дебютировал в статусе ведущего программы Первого канала «На самом деле».
Bimru.ru вчера в 12:21
Наука

Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике

Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
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Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Политика Сегодня 11 марта в 12:43
Политика

Санкции против Пригожина призвали ввести ЕС сенаторы США

Санкции против российского предпринимателя Евгения Пригожина призвали ввести ЕС пять сенаторов от Демократической партии США, 12 марта сообщает пресс-служба Сената США.
Красная весна вчера в 21:49
Финансы

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
REGNUM вчера в 21:07
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
РБК 10 марта в 17:20
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