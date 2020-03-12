Политика
ТАССПомпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров. Так в четверг американский госсекретарь Майкл Помпео объяснил решение вашингтонской администрации ввести ограничения.
Читать в источнике
Оценить358
с чего всё началось
"Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет "Роснефть" для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию", — написал госсекретарь США в Twitter.РИА Новостивчера в 23:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:37, Ашберн
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ простаивают в старом ангаре
Кино
Прокат фильма «Мулан» отменен из-за коронавируса
Общество
Коронавирусом заразилась супруга премьера Канады
Супруга Трюдо накануне вернулась с выступления в Великобритании. В Канаде уже подтвердили около 100 случаев заражения коронавирусом.
Происшествия
Несколько районов Тульской области остались без света
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Политика
СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом
Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.
Культура
«Союзмультфильм» выпустит мультсериал про Умку
Киностудия «Союзмультфильм» готовит сериал-продолжение известного мультфильма про медвежонка Умку.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Футбол
Кокорин станцевал лезгинку после дубля за «Сочи»
Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом» 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Экономика
Около 20% туркомпаний в России могут закрыться
"Есть вероятность, что порядка 15–20% из них могут закрыться", — сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.
Здоровье
Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру
Общество
Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса
Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Общество
Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы
Приговор был вынесен заочно, поскольку все фигуранты уголовного дела, объявленные следственным департаментом МВД России в розыск, давно проживают за границей.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Вечером 11 марта поисковые группы нашли тело школьницы в лесном массиве Котовска.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Общество
В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов
Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Происшествия
В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина
Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Общество
Россия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Общество
В Минтруде рассказали об упрощении системы выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков рассказал об усовершенствовании системы выплат на детей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Общество
Китайские СМИ рассказали о первом случае инфицирования коронавирусом
Первого заболевшего выявили 17 ноября, а не в конце декабря, как считалось ранее. Разносчиком вируса стал 55-летний житель провинции Хубэй.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.