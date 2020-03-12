Политика

ТАССТАССПомпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров. Так в четверг американский госсекретарь Майкл Помпео объяснил решение вашингтонской администрации ввести ограничения.
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"Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет "Роснефть" для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию", — написал госсекретарь США в Twitter
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