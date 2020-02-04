Политика
РИА НовостиСМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник. По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США.
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Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Политика
Bloomberg: США хотят аннулировать одно из соглашений ВТО
Планы по выходу из соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правительственным закупкам рассматривает администрация президента США Дональда Трампа.
Общество
Из-за коронавируса в России подорожают гаджеты
Закрытие производств в КНР по причине вспышки коронавируса может привести к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Экономика
Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству
Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Экономика
Число абонентов «Триколор» перестало расти
Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы теперь смогут не называть должникам свои полные имена. Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Политика
Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке
США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием.
Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Здоровье
Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Наука
В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов
Ученый-планетолог Джеймс О'Донохью переделал анимацию NASA от 2008 года, чтобы подчеркнуть его самые захватывающие особенности поверхности Земли, находящейся под водными просторами океанов.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии
«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Нью-Джерси»
Победу "Канаденс" в матче принес буллит в исполнении Ильи Ковальчука.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Авто
УАЗ представил экспедиционную «буханку»
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Происшествия
В Калининграде МВД через суд потребовало удалить публикации о гибели задержанного в отделении
В региональном управлении МВД провели лингвистическую экспертизу, по итогам которой был сделан вывод, что в материалах содержится «негативная оценка деятельности представителей органов исполнительной власти».
Общество
В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.