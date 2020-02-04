Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник. По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США.
Читать в источнике
Комментировать531

Подробнее о событии

СМИ узнали о словах Помпео о потерянном навсегда для Украины Крыме

РБК14:32

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

РЕН ТВ18:50

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

RT на русском15:03

В Крыму согласились со словами Помпео о полуострове

Российская газета20:42

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

РИА Новости13:44

«Россия не из тех, у которой что-то можно забрать». Госсекретарь США признал, что «Крым потерян»

Фонтанка.Ру13:32

СМИ: госсекретарь США сказал, что Крым навсегда потерян для Украины

Коммерсантъ12:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:24, Ашберн
Авто

Среди десяти обладателей Aston Martin в 2019 году есть бийчанин

SpeedMe 22:56
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
РБК 21:48
Политика

Bloomberg: США хотят аннулировать одно из соглашений ВТО

Планы по выходу из соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правительственным закупкам рассматривает администрация президента США Дональда Трампа.
REGNUM 20:31
Общество

Из-за коронавируса в России подорожают гаджеты

Закрытие производств в КНР по причине вспышки коронавируса может привести к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Online47.ru 19:31
Здоровье

Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства

Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Новый Калининград.Ru 04:37
Экономика

Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству

Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Известия 07:17
Экономика

Число абонентов «Триколор» перестало расти

Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 21:41
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Происшествия

Отец и дочь-подросток погибли во время пожара в частном доме на Алтае

Известия 22:57
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru 13:18
Общество

РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Коллекторы теперь смогут не называть должникам свои полные имена. Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками.
Моя Москва.онлайн 03:06
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
Политика

Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке

США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием.
РБК 23:13
Спорт

Чемпион мира Шубенков сравнил доходы легкоатлетов и рядовых россиян

Lenta.ru 23:00
Общество

Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Интерфакс 13:08
Здоровье

Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
MedikForum.ru 12:07
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Наука

В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов

Ученый-планетолог Джеймс О'Донохью переделал анимацию NASA от 2008 года, чтобы подчеркнуть его самые захватывающие особенности поверхности Земли, находящейся под водными просторами океанов.
Южный Федеральный вчера в 12:06
Армия и оружие

Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии

«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Известия 22:29
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Нью-Джерси»

Победу "Канаденс" в матче принес буллит в исполнении Ильи Ковальчука.
Газета.Ru 22:52
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости 23:22
Авто

УАЗ представил экспедиционную «буханку»

Авторевю 09:55
Наука

Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса

ToDay News Ufa 08:20
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru вчера в 02:20
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
Происшествия

В Калининграде МВД через суд потребовало удалить публикации о гибели задержанного в отделении

В региональном управлении МВД провели лингвистическую экспертизу, по итогам которой был сделан вывод, что в материалах содержится «негативная оценка деятельности представителей органов исполнительной власти».
Говорит Москва 22:57
Фигурное катание

Организаторы фестиваля объяснили отказ Загитовой от автограф-сессии

Газета.Ru 18:35
Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
Газета.Ru 01:46
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM 10:01
Экономика

Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk

VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Коммерсантъ 21:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное