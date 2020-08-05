«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.

Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

Происшествия По меньшей мере 30 человек погибли при взрыве в Бейруте При взрыве в порту Бейрута погибли по меньшей мере 30 человек, около 2,5 тыс. пострадали.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 2,4K

Политика Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. 419

Политика Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности. 14

Экономика Девелоперы предсказали спрос на гибкие офисы По итогам этого года большинство девелоперов (77%) прогнозируют снижение объемов выручки и (или) прибыли.

Общество Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и госпитализирован.

Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией. 1,5K