Политика
РБКПомпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
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Политика
Госдеп назвал Арктику северным флангом НАТО
Известия 16:16
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендеры внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Тарантас Ньюс 10:51
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По меньшей мере 30 человек погибли при взрыве в Бейруте
При взрыве в порту Бейрута погибли по меньшей мере 30 человек, около 2,5 тыс. пострадали.
НТВ вчера в 15:14
Авто
Honda отзывает в США более 600 тыс. автомобилей
Автоновости дня 14:50
Здоровье
Минздрав проверит ЦГБ Каменска-Шахтинского по массовым увольнениям
Комиссия донского Минздрава проводит проверку в ЦГБ Каменска-Шахтинского после заявления врачей о массовом увольнении.
161.ru 03 августа в 03:33
Технологии
Операторы сотовой связи могут сократить закупки SIM-карт
На фоне запуска продаж виртуальных встроенных сим-карт (eSIM) операторы активно продвигают использование приложений личного кабинета.
Финансовая газета 03:56
Общество
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Лезги газет 04:57
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
Размер помощи льготникам для покупки медикаментов составил 886,4 рублей.
Evo-rus.com 05:10
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Футбол
«Интер» и «МЮ» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Российская газета 17:03
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск
Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Inc-news.ru 10:17
Экономика
Девелоперы предсказали спрос на гибкие офисы
По итогам этого года большинство девелоперов (77%) прогнозируют снижение объемов выручки и (или) прибыли.
Российская газета 17:01
Общество
Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и госпитализирован.
Коммерсантъ 08:16
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия 08:00
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело 11:22
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период»
Первый канал официально подтвердил в инстаграме, что певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период".
РИА Новости 03:16
Здоровье
Назван продукт, улучшающий настроение
РИА Новости 10:17