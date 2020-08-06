Политика
РБКПомпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
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Каждому?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 18:30
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Политика
В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации
Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.
ТАСС 21:41
Происшествия
Власти оценили ущерб от взрыва в Бейруте в 15 миллиардов долларов
Сумма ущерба от взрыва в порту Бейрута может достичь 10-15 миллиардов долларов, заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд.
Daily Storm 14:55
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендеры внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Тарантас Ньюс 10:51
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Политика
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости 20:15
Наука
В краевом онкодиспансере запустили генетические тестирования
В красноярском онкологическом диспансере запустили новое направление обследований генетическое тестирование.
Городские новости. Красноярск 03:00
Происшествия
В Приморье госпитализированы 10 детей после отравления в гостинице
В Приморском крае 10 детей отравились в одной из гостиниц Находки, сообщает прокуратура региона.
Российская газета 21:00
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru 16:22
Кино
Джеймс Ганн раскрыл полное название нового «Отряда Самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн в свой день рождения продемонстрировал логотип нового фильма Отряд самоубийц, на нем изображено полное название картины.
iReactor 18:41
Происшествия
Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
Космос
Эксперты рассказали, как могут выглядеть инопланетяне
Эксперты популярного YouTube-канала Kurzgesagt рассказали, каким образом могут выглядеть инопланетяне.
Актуальные Новости 03 августа в 07:52
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
Политика
CNN: Пентагон отрицает, что взрыв в Бейруте связан с нападением
Коммерсантъ вчера в 20:40
Политика
Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси
В ходе разговора белорусский президент сказал, что не хотел бы видеть своего сына Николая на посту президента Беларуси.
DixiNews 18:48
Игры
Тираж GreedFall превысил миллион копий
Издатели поблагодарили всех поклонников игры за мощную поддержку и по такому случаю напомнили о трейлере Call to Adventure с хвалебными цитатами критиков. @greedfall has sold over one million copies worldwide.
Игромания.ру 10:38
Шоу-бизнес
Памела Андерсон похвалилась архивным откровенным фото
Известная фотомодель и актриса Памела Андерсон поделилась с подписчиками в Инстаграме архивной откровенной фотографией.
7 новостей 02:14
Наука
Вулканические извержения стали причиной последнего оледенения
Специалисты из США выяснили, что похолодание, которое произошло 13 тысяч лет назад и уничтожило мамонтов, случилось из-за серии вулканических извержений.
МедиаПоток 03 августа в 01:35
Космос
Китайский марсианский зонд впервые скорректировал орбиту
Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" (название переводится как "Вопросы к небу-1") совершил свою первую коррекцию орбиты.
Труд 03 августа в 06:32
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний в США ракеты с гиперзвуковым блоком
Вашингтон, 5 августа 2020, 18:15 — REGNUM Видео испытания в США ракеты с гиперзвуковым блоком С-HGB (Common-Hypersonic Glide Body) опубликовано 5 августа CSIS Missile Defense.
REGNUM 11:15
Космос
Удивительно плотный субнептун бросает вызов теории формирования планет
Астрономы считают, что первым этапом формирования гигантских планет является «сборка» ядра, состоящего из горных пород и льда и имеющего массу порядка 5-10 масс Земли, в то время как на следующем этапе ядро притягивает к себе массивные газовые оболочки – атмосферу планеты – масса которых может достигать сотен масс Земли.
AstroNews.ru 03:27
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54