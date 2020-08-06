Каждому?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей.

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.

Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

Политика В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах. 84

Политика Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. 462

Политика Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками» Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.

Общество Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске. 14

Происшествия В Приморье госпитализированы 10 детей после отравления в гостинице В Приморском крае 10 детей отравились в одной из гостиниц Находки, сообщает прокуратура региона.

Кино Джеймс Ганн раскрыл полное название нового «Отряда Самоубийц» Режиссер Джеймс Ганн в свой день рождения продемонстрировал логотип нового фильма Отряд самоубийц, на нем изображено полное название картины.

Происшествия Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14. 470

Политика Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси В ходе разговора белорусский президент сказал, что не хотел бы видеть своего сына Николая на посту президента Беларуси.

Игры Тираж GreedFall превысил миллион копий Издатели поблагодарили всех поклонников игры за мощную поддержку и по такому случаю напомнили о трейлере Call to Adventure с хвалебными цитатами критиков. @greedfall has sold over one million copies worldwide.

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Космос Китайский марсианский зонд впервые скорректировал орбиту Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" (название переводится как "Вопросы к небу-1") совершил свою первую коррекцию орбиты.

Космос Удивительно плотный субнептун бросает вызов теории формирования планет Астрономы считают, что первым этапом формирования гигантских планет является «сборка» ядра, состоящего из горных пород и льда и имеющего массу порядка 5-10 масс Земли, в то время как на следующем этапе ядро притягивает к себе массивные газовые оболочки – атмосферу планеты – масса которых может достигать сотен масс Земли.