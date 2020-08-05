Политика
РБКПомпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
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Политика
Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине
На вопрос о передаче задержанных Украине Гордон сказал, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину».
РБК 18:33
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Наука
Изменение климата почти удвоило скорость роста лесов Новой Англии
Naked Science 08:32
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 31 июля, сократились на 7,4 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Политика
Власти Белоруссии не допустят хаоса во время выборов президента
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартовало 4 августа.
Ридус 17:58
Происшествия
Трех мигрантов задержали под Самарой после попытки прорыва в Казахстан
После столкновений мигрантов с правоохранителями были задержаны трое зачинщиков беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. главы Большечерниговского района Самарской области Александра Сомова.
РЕН ТВ 04:07
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru вчера в 07:02
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
Экономика
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года.
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика
Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило сократить объемы финансирования Госдумы и Совета Федерации в 2021–2023 годах.
РБК вчера в 22:00
Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
Reels, по сути, превращает Instagram в очередной TikTok, Adindex.
Telesputnik.ru 11:27
Здоровье
6 больниц Тульской области зарезервированы для больных коронавирусом
Эрк сообщил, что до тех пор, пока в Тульской области будут выявляться случаи заболевания коронавирусом, 6 больниц останутся зарезервированными для лечения коронавирусных пациентов.
Тульские Известия 06:44
Происшествия
Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
Экономика
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
Коммерсантъ вчера в 12:42
Спорт
Велогонщик Якобсен впал в кому после ЧП на соревнованиях «Тур Польши»
Московский Комсомолец 17:14
Кино
Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Газета Metro 04:03
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендеры внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Тарантас Ньюс 10:51
Происшествия
Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве
«В настоящее время в Крапивенском переулке, дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание», — цитирует Мельникова Интерфакс.
RT на русском 16:41
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО вчера в 10:46
Политика
Трамп: генералы в США считают взрыв в Бейруте атакой
RT на русском вчера в 19:01
Кино
Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона
Киноафиша России вчера в 03:23
Игры
Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com 04:37