Политика

РБКРБКПомпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
Читать в источнике
Комментировать97

Подробнее о событии

Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы

RT на русском17:35

Захарова пошутила после обещания Помпео награждать за данные о выборах

РБК18:30

США объявили награду за данные о вмешательстве России в выборы

Lenta.ru16:20

Захарова высмеяла обещание $10 млн за данные о влиянии на выборы в США

Известия17:45

США объявили награду в $10 млн за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы

ТАСС17:39

США пообещали $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Интерфакс16:55

США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы

РИА Новости16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
12
Политика

Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине

На вопрос о передаче задержанных Украине Гордон сказал, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину».
РБК 18:33
11
Общество

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
906
Наука

Изменение климата почти удвоило скорость роста лесов Новой Англии

Naked Science 08:32
4
Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 31 июля, сократились на 7,4 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
1
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,4K
Происшествия

В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
9
Общество

В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса

Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
37
Футбол

«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Политика

Власти Белоруссии не допустят хаоса во время выборов президента

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартовало 4 августа.
Ридус 17:58
Происшествия

Трех мигрантов задержали под Самарой после попытки прорыва в Казахстан

После столкновений мигрантов с правоохранителями были задержаны трое зачинщиков беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. главы Большечерниговского района Самарской области Александра Сомова.
РЕН ТВ 04:07
883
Энергетика

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
8
Технологии

Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта

Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru вчера в 07:02
57
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
49
Экономика

Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть

Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года.
РИА Новости вчера в 01:00
39
Экономика

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило сократить объемы финансирования Госдумы и Совета Федерации в 2021–2023 годах.
РБК вчера в 22:00
1,1K
Интернет

Instagram запустил конкурента TikTok

Reels, по сути, превращает Instagram в очередной TikTok, Adindex.
Telesputnik.ru 11:27
11
Здоровье

6 больниц Тульской области зарезервированы для больных коронавирусом

Эрк сообщил, что до тех пор, пока в Тульской области будут выявляться случаи заболевания коронавирусом, 6 больниц останутся зарезервированными для лечения коронавирусных пациентов.
Тульские Известия 06:44
3
Происшествия

Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП

На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
455
Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект

Рамблер 14:00
5
Экономика

Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли

Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
Коммерсантъ вчера в 12:42
9
Спорт

Велогонщик Якобсен впал в кому после ЧП на соревнованиях «Тур Польши»

Московский Комсомолец 17:14
Кино

Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Газета Metro 04:03
23
Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

УАЗ опубликовал рендеры внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Тарантас Ньюс 10:51
113
Происшествия

Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве

«В настоящее время в Крапивенском переулке, дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание», — цитирует Мельникова Интерфакс.
RT на русском 16:41
69
Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО вчера в 10:46
209
Политика

Трамп: генералы в США считают взрыв в Бейруте атакой

RT на русском вчера в 19:01
97
Кино

Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона

Киноафиша России вчера в 03:23
1
Игры

Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com 04:37
19
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в США - 2020Больше новостей по теме
Главное