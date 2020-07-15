Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»

Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции. Об этом заявила в среду, 15 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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США введут дополнительные санкции против «Северного потока 2» и «Турецкого потока»

Интерфакс10:25

Помпео анонсировал новые санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Коммерсантъ10:48

В МИД ответили на угрозы США по «Северному потоку — 2»

РИА Новости11:32

В МИД России заявили о давлении США на «Северный поток — 2»

RT на русском11:28

США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Lenta.ru10:22

Захарова назвала санкции США примером «нечистоплотной конкуренции»

РБК11:20

Захарова: США используют политическое давление в борьбе против «Северного потока - 2»

ТАСС10:41
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«Авангард» подписал контракт с форвардом Комаровым на год

Sports.ru 05:15
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
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В Якутии появился первый мультимедиагид с технологией дополненной реальности

У якутского Национального художественного музея появился первый в регионе мультимедиагид с технологией дополненной реальности.
Lenta.ru 11:16
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
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Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые начали свою трудовую деятельность при СССР могут получить по 1% от пенсионного капитала, за каждый отработанный год до 1 января 1991 года.
ToDay News Ufa 11:27
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Происшествия

Замгендиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий

Заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признаёт вину в превышении должностных полномочий.
RT на русском 10:30
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Политика

Жители Минска выстроились в очередь для подачи жалоб в ЦИК Белоруссии

Десятки жителей белорусской столицы образовали очередь у здания правительства, где находится Центризбирком республики.
News.ru 08:29
Политика

Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Общество

Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию

Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
РИА Новости 11:03
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Футбол

Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на матч чемпионата России

Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес

Экс-жена Авербуха отреагировала на роман бывшего мужа с Арзамасовой

РИА Новости 11:02
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru 11:35
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» передали Военно-морскому флоту РФ

Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Фрегат «Адмирал Касатонов» передали Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ.
REGNUM 06:52
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Кино

Проект «Сила». Вышел трейлер фильма о пилюле, создающей супергероев

Трейлер фильма «Проект „Сила“» опубликовал сервис потокового видео Netflix 15 июля на своем YouTube-канале.
ИА Красная Весна 10:55
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Как сообщает Piter.tv, российский и американский кинорежиссер Андрей Кончаловский рассказал о причине, по которой он решил заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко.
CT news 10:02
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Футбол

«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

Газета.Ru 09:56
Футбол

15 июля «Ливерпуль» сыграет в матче АПЛ против «Арсенала»

15 июля "Ливерпуль" сыграет с лондонским "Арсеналом" в одном из заключительных туров Английской премьер-лиги.
Газета.Ru 13 июля в 07:52
Происшествия

Экс-боец ММА был убит после вечеринки в честь своего 30-летия

Английский боец ММА Жаро Шепард был найден убитым в Лондоне после вечеринки в честь своего 30-летия, сообщает Evening Standard.
РИА Новости 07:02
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Общество

Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews вчера в 08:42
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Политика

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
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Общество

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
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Общество

Собчак вступилась за обвиненного в домогательствах Лобкова

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Lenta.ru 03:15
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ

Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
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Шоу-бизнес

Айза Анохина извинилась за интервью Собчак о Чечне

Блогер Айза Анохина принесла "свои очень глубочайшие извинения всем представителям Чеченской республики" за интервью, которое она на днях дала телеведущей Ксении Собчак.
Московский Комсомолец 10:32
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«Единая Россия» разрабатывает меры по повышению доступности лекарств

"Единая Россия" разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств в РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
РИА Новости 10:34
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Норильчане пожаловались на плачевное состояние медицины

Прима 08:34
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