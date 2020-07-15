с чего всё началось

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

Политика В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае. 4,8K

Технологии Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19. 737

Политика В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17 В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". 155

Политика Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша. 683

Авто ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое. 201

Энергетика Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу Эффективная квота по сокращению производства сырья в августе составит около 8,5 млн баррелей в сутки Снижение ограничений добычи нефти, которые действовали в июне, не должно привести к увеличению экспорта, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК +. 2

Общество Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой В публикации отмечается, что если 257-метровый военный корабль Bonhomme Richard, пожар на котором не удается ликвидировать с 12 июля, затонет в порту Сан-Диего, то в воду попадет несколько миллионов литров топлива. 2

Политика Возле ЦИК Белоруссии образовались очереди из желающих подать обращение Очереди в несколько сотен метров образовались возле Центризбиркома Белоруссии из желающих подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, ожидание растягивается на несколько часов, передает корреспондент РИА Новости. 1

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона. 394

Футбол Хусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к «Спартаку» Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 314

Общество Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян Как отмечает Tut.by со ссылкой на пояснение Минздрава, это означает, что прибывшие из России в Белоруссию граждане с 15 июля больше не должны будут находиться в двухнедельной самоизоляции. 4

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 157

Общество Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку. 20

Шоу-бизнес Роман Арзамасовой с Авербухом мог начаться до ее совершеннолетия Ведущая шоу "Фигурвью" Елена Родина в новом интервью заявила, что актриса Лиза Арзамасова начала встречаться с фигуристом Ильей Авербухом еще до своего совершеннолетия.