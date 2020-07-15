Политика
ИзвестияПомпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.
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с чего всё началось
«Освобождение от санкций будет отменено для российского газопровода [«Северный поток -2»] в Германию, что станет началом новых штрафов, налагаемых на проект», — цитирует 15 июля заявление Помпео The Wall Street Journal.Фонтанка.Ру10:44
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Общество
В Москве начался митинг против поправок к Конституции
Эхо Москвы 12:03
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Общество
Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
Футбол
«Спартак» одержал первую победу в РПЛ за шесть матчей
RT на русском 12:59
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру вчера в 02:25
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 01:27
Кино
Netflix впервые назвал 10 своих самых популярных фильмов
Представители Netflix впервые раскрыли топ-10 самых популярных оригинальных фильмов на сервисе.
Игромания.ру 10:59
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Политика
Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета 12:27
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
Эффективная квота по сокращению производства сырья в августе составит около 8,5 млн баррелей в сутки Снижение ограничений добычи нефти, которые действовали в июне, не должно привести к увеличению экспорта, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК +.
РБК 11:22
Общество
Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой
В публикации отмечается, что если 257-метровый военный корабль Bonhomme Richard, пожар на котором не удается ликвидировать с 12 июля, затонет в порту Сан-Диего, то в воду попадет несколько миллионов литров топлива.
Piter.tv 12:42
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
В компании официально объявили о старте серийного производства седана K5 новой генерации.
Tvoe-avto.com 08:12
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Политика
Возле ЦИК Белоруссии образовались очереди из желающих подать обращение
Очереди в несколько сотен метров образовались возле Центризбиркома Белоруссии из желающих подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, ожидание растягивается на несколько часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:13
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей вчера в 01:09
Футбол
Хусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к «Спартаку»
Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».
Metaratings 11:17
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян
Как отмечает Tut.by со ссылкой на пояснение Минздрава, это означает, что прибывшие из России в Белоруссию граждане с 15 июля больше не должны будут находиться в двухнедельной самоизоляции.
РБК 13:06
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Шоу-бизнес
Роман Арзамасовой с Авербухом мог начаться до ее совершеннолетия
Ведущая шоу "Фигурвью" Елена Родина в новом интервью заявила, что актриса Лиза Арзамасова начала встречаться с фигуристом Ильей Авербухом еще до своего совершеннолетия.
Газета.Ru 07:17
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Начались съемки фильма по игре Uncharted.
CT news 08:43
Футбол
ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон
ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлили действие правила пяти замен.
Pravda.Ru 10:59