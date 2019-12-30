Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПомпео отчитал власти Ирака за нападение на посольство США в Багдаде

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус сообщил о телефонном разговоре, который состоялся 1 января между главой американской дипломатии Майклом Помпео и премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди.
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Майк Помпео жестко переговорил с премьером Ирака

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Госсекретарь США в разговоре с представителем Ирака осудил протесты в Багдаде

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Помпео осудил протесты у посольства в Багдаде в разговоре с и.о. премьера Ирака

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Газета.Ru 11:21
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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Четыре очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения от «Эдмонтона»

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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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