Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео обсудил с премьером Ирака ситуацию вокруг посольства в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с премьер-министром Ирака Аделем Абдель-Махди осудил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря.
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Помпео резко осудил нападение протестующих на посольство США в Ираке

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
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Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
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Илон Маск назвал дату первого полета Starship

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В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры

В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua".
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Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
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Бывший топ-менеджер на частном самолете покинул контролируемую судом резиденцию в Токио и направился в Турцию, а затем в Ливан.
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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