Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс. Поездка Помпео планировалась на начало января.
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Госсекретарь США Помпео отложил визит на Украину по непонятным причинам на неопределенный срок

Телеканал 360°00:09

Майкл Помпео на время отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр

Эхо Москвывчера в 23:00

Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за нападения на посольство в Ираке

Комсомольская правдавчера в 13:22

Из-за ситуации в Багдаде Помпео отложил свой визит в Белоруссию, Казахстан и на Украину

Коммерсантъвчера в 13:28

Помпео отложил визит на Украину

РИА Новостивчера в 16:31

Помпео перенес визит на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Багдаде

Газета.Ruвчера в 13:57

Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за ситуации в Ираке

ТАССвчера в 12:53
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Происшествия

Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом

Автомобиль сбил семью с ребенком в Волгоградской области, взрослые погибли. Об этом сообщили в областном ГУ МВД 1 января.
Известия вчера в 12:57
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Футбол

Экс-тренер «Спартака» возглавил «Текстильщик»

РИА Новости 31.12.19 в 11:17
Общество

Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Экономика

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
ТАСС 31.12.19 в 06:23
Общество

В России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Как ранее утверждала газета "Коммерсантъ", к 2022 году правительство рассматривает возможность снизить порог для беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 20 евро.
Эхо Москвы вчера в 13:30
Футбол

Защитник Сигурдссон покинул «Ростов»

«Ростов» в официальном Twitter сообщил, что исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул команду.
Sportbox.RU вчера в 10:44
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
РБК вчера в 23:23
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Общество

Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры

Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
Известия вчера в 13:51
Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
RT на русском вчера в 22:03
Политика

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
РИА Новости вчера в 13:48
Авто

Автопроизводители поднимают цены на автомобили в России

Автопроизводители начали поднимать цены на свои автомобили в России в связи с индексацией утилизационного сбора.
Автоновости дня вчера в 03:08
Гаджеты

Samsung представит первый в мире безрамочный телевизор

NewInform вчера в 09:42
Кино

На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»

«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году.
News.ru вчера в 15:03
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости вчера в 10:06
Политика

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Армия и оружие

Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300

Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Avia.pro 00:17
Политика

Ватикан, Москва и Фанар выступили против закона о вере в Черногории

Против законопроекта «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» высказался также Святой престол, отмечает учрежденное митрополией Черногорско-Прибрежной «Радио Светигора».
REGNUM вчера в 03:39
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в четверг у берегов Камчатки, погибших и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
РИА Новости 00:37
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Авто

Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

Car.ru вчера в 12:40
Космос

Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки

Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю.
ТАСС вчера в 06:37
Футбол

«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтов

Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
ProstoProSport вчера в 07:08
Общество

Как изменится дачная жизнь волгоградцев в 2020 году

Если у волгоградцев не узаконена постройка на участке, то можно это сделать в упрощенном порядке в 2020 году.
Волгоградская правда вчера в 22:47
Как работают Яндекс.Новости?
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