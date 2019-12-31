Политика
РИА НовостиПомпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс. Поездка Помпео планировалась на начало января.
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Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за нападения на посольство в Ираке
Комсомольская правдавчера в 13:22
Из-за ситуации в Багдаде Помпео отложил свой визит в Белоруссию, Казахстан и на Украину
Коммерсантъвчера в 13:28
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Общество
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Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры
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Общество
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Политика
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Авто
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Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Армия и оружие
Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300
Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
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Ватикан, Москва и Фанар выступили против закона о вере в Черногории
Против законопроекта «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» высказался также Святой престол, отмечает учрежденное митрополией Черногорско-Прибрежной «Радио Светигора».
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
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Космос
Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки
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