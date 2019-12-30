Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс. Поездка Помпео планировалась на начало января.
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Госсекретарь США встретился с Нетаньяху

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Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за нападения на посольство в Ираке

Комсомольская правда13:22

Госсекретарь США Майкл Помпео на время отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр

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Помпео перенес визит на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Багдаде

Газета.Ru13:57

Из-за ситуации в Багдаде Помпео отложил свой визит в Белоруссию, Казахстан и на Украину

Коммерсантъ13:28

Помпео отложил визит на Украину

РИА Новости16:31

Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за ситуации в Ираке

ТАСС12:53
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