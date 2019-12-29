Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
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Помпео перенес визиты на Украину и в Белоруссию из-за беспорядков в Ираке

Lenta.ru13:31

Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за нападения на посольство в Ираке

Комсомольская правда13:22

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

RT на русском13:19

Госсекретарь Помпео отложил поездку на Украину и в Белоруссию из-за событий в Ираке

Интерфакс13:08

Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за ситуации в Ираке

ТАСС12:53

Помпео отложил заграничные поездки из-за беспорядков у посольства США в Ираке

Известия13:20

Помпео не исключил изменения планов визита на Украину

РИА Новостивчера в 20:44
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ЦБ повысил курс евро на 1-9 января до 69,38 рубля

Банк России установил на 1-9 января 2020 года официальный курс доллара на уровне 61,9057 рубля, таким образом стоимость рубля в долларовом выражении осталась без изменений по сравнению с курсом на 31 декабря.
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Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

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Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
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Звезды более массивные, чем десять масс Солнца, погибают в результате катастрофического взрыва и превращаются в нейтронную звезду или черную дыру, либо вообще перестают существовать как единый объект.
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

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В Волгоградской области иномарка насмерть сбила семью с ребенком

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В Свердловской области два человека погибли в ДТП

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Пермь - Екатеринбург, два человека погибли.
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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