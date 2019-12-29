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RT на русскомПомпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
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Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за нападения на посольство в Ираке
Комсомольская правда13:22
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