Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс. Поездка Помпео планировалась на начало января.
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Помпео отложил визит на Украину

РИА Новости16:31

Госсекретарь Помпео отложил поездку на Украину и в Белоруссию из-за событий в Ираке

Интерфакс13:08

Помпео отложил заграничные поездки из-за беспорядков у посольства США в Ираке

Известия13:20

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

RT на русском13:19

Помпео перенес визиты на Украину и в Белоруссию из-за беспорядков в Ираке

Lenta.ru13:31

Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за ситуации в Ираке

ТАСС12:53

Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за нападения на посольство в Ираке

Комсомольская правда13:22
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
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Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
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Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 08:23
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
ФАН 30.12.19 в 13:57
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее

РИА Новости 12:32
Армия и оружие

США потратят $2 млрд на обслуживание F-35 в 2020 году

США израсходуют в текущем году $2 млрд на техническое обслуживание и поддержку многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II, состоящих на вооружении Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и вооруженных сил ряда иностранных заказчиков.
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Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов

В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
RT на русском 15:40
Политика

Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
РБК вчера в 08:19
Армия и оружие

Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW

Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Военное обозрение 14:18
Общество

Москвичей предупредили о похолодании

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании в ночь на 2 января, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:19
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК 13:04
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Происшествия

Напавший на пост ДПС в Магасе пришел в сознание

Один из напавших на пост ДПС в Магасе пришел в сознание, следователи готовятся с ним работать.
Московский Комсомолец 14:19
Происшествия

Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
РИА Новости 06:56
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 16:53
Здоровье

Как пережить Новый год и не получить инфаркт, рассказал медик

Как отмечает медик, из-за неправильного образа жизни человечество стало в большей мере страдать от сердечнососудистых заболеваний.
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Футбол

«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евро

По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.
ГЛАС.RU 07:12
Футбол

«Челси» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

Vprognoze.ru 11:32
Политика

Австрийские консерваторы договорились о коалиции с «зелеными»

Лидер Австрийской народной партии (АНП) (консерваторы) Себастьян Курц — бывший федеральный канцлер — в среду достиг коалиционного соглашения с партией «Зеленые — Зеленая альтернатива» (левоцентристы).
Коммерсантъ 16:23
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Политика

Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Багдаде

Globallookpress Президент США Дональд Трамп считает, что акцию протеста у стен американского посольства в Багдаде и штурм дипмиссии организовали в Иране.
РЕН ТВ вчера в 07:54
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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Общество

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 января 2020 года

Пока все вялые с похмелья лежат у телевизоров, вы активны и готовы проявлять свои лучше качества.
Красный Север (ЯНАО) вчера в 07:13
Футбол

Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»

Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
РИА Новости 10:21
Автоспорт

Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo

Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
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Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»

Ридус вчера в 13:57
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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