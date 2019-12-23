Политика
РИА НовостиПомпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс. Поездка Помпео планировалась на начало января.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за нападения на посольство в Ираке
Комсомольская правда13:22
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Общество
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
Армия и оружие
США потратят $2 млрд на обслуживание F-35 в 2020 году
США израсходуют в текущем году $2 млрд на техническое обслуживание и поддержку многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II, состоящих на вооружении Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и вооруженных сил ряда иностранных заказчиков.
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Политика
Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
Армия и оружие
Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW
Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Общество
Москвичей предупредили о похолодании
Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании в ночь на 2 января, передает ТАСС.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Происшествия
Напавший на пост ДПС в Магасе пришел в сознание
Один из напавших на пост ДПС в Магасе пришел в сознание, следователи готовятся с ним работать.
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ
«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Здоровье
Как пережить Новый год и не получить инфаркт, рассказал медик
Как отмечает медик, из-за неправильного образа жизни человечество стало в большей мере страдать от сердечнососудистых заболеваний.
Футбол
«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евро
По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.
Футбол
«Челси» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ
Политика
Австрийские консерваторы договорились о коалиции с «зелеными»
Лидер Австрийской народной партии (АНП) (консерваторы) Себастьян Курц — бывший федеральный канцлер — в среду достиг коалиционного соглашения с партией «Зеленые — Зеленая альтернатива» (левоцентристы).
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Багдаде
Globallookpress Президент США Дональд Трамп считает, что акцию протеста у стен американского посольства в Багдаде и штурм дипмиссии организовали в Иране.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 января 2020 года
Пока все вялые с похмелья лежат у телевизоров, вы активны и готовы проявлять свои лучше качества.
Футбол
Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»
Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
Автоспорт
Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo
Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
Игры
Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.