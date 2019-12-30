Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
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Помпео отложил визит на Украину

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Госсекретарь США Майкл Помпео на время отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр

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Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за ситуации в Ираке

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