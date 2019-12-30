Политика

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Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс. Поездка Помпео планировалась на начало января.
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Помпео отложил визит на Украину

РИА Новости16:31

Помпео отложил визит на Украину, в Беларусь и Казахстан из-за Ирака

Российская газета15:20

Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за ситуации в Ираке

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Lenta.ru13:31

Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за нападения на посольство в Ираке

Комсомольская правда13:22
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