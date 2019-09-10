Политика
Газета.RuПомпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он назвал данные об американском шпионе в России "фактически некорректными".
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Кино
«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах
Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
АМИТЕЛ 10:58
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Единоборства
Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
Футбол
«Спартак» примет участие в турнире в США
Pravda.Ru 10:42
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Экономика
Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября
Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября.
RT на русском вчера в 05:31
Футбол
Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче
Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 2:2. Встреча состоялась в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».
Чемпионат 16:23
Происшествия
В Петербурге задержан грабитель, укравший сумку с пенсией у старушки
9 сентября в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что неизвестный отобрал у нее сумку с деньгами и наручные часы.
78.ru 17:12
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Футбол
Фан-зоны к Евро-2020 могут появиться в спальных районах Петербурга
Стало известно, что специально оборудованные фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге могут появиться в спальных районах города.
Нева Спорт 16:45
Здоровье
Специалисты назвали продукты, являющиеся причиной болезней суставов
Например, насыщенные жиры, содержащиеся в сыре, красном мясе и сливочном масле, активизируют воспалительные процессы в организме.
Слово и Дело 16:27
Культура
Защита Харви Вайнштейна уличила Гвинет Пэлтроу во лжи
Kinonews.ru 13:51
Экономика
РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса
Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.
VSE42.RU 02:30
Общество
В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины
Власти Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины.
Lenta.ru 13:16
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru вчера в 16:01
Общество
Продукцию с растительными жирами перестанут считать молочкой
Российские производители молочной продукции предложили разграничить молочку и продукцию с заменителями молочных жиров.
Национальное Аграрное Агентство 08:35
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Гаджеты
В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV
Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
Astera 06:25
Экономика
Украинские железные дороги разместили 5-летние евробонды почти на $100 млн - министр
Украинские железные дороги (ПАО "Укрзализныця") разместили пятилетние евробонды почти на 100 миллионов долларов с эффективной ставкой 7,3% годовых, сообщил во вторник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
ПРАЙМ 14:09
Культура
Гран-при конкурса имени Стенина получил фотожурналист из Италии
Культуромания 16:10
Армия и оружие
ВМС США близки к введению в строй беспилотных минных тральщиков
ВМС США пока скрывают детали успешного эксперимента.
Военное обозрение 10:32
Технологии
Дизайнер из России запустила сайт для проверки осанки
Дизайнер из России запустила сайт для проверки осанки: если сесть криво, текст на экране расплывётся.
Авторадио 11:35