Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он назвал данные об американском шпионе в России "фактически некорректными".
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