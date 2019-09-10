Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он назвал данные об американском шпионе в России "фактически некорректными".

Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

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