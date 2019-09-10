Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он назвал данные об американском шпионе в России "фактически некорректными".
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Помпео ответил на сообщения об «американском шпионе» в России

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Помпео назвал «некорректными» сообщения о «выводе осведомителя» из России

RT на русскомвчера в 15:11
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В Кремле отреагировали на отставку Болтона

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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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