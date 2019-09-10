Политика

РБКРБКПомпео назвал некорректными сообщения об агенте ЦРУ в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о работе Смоленкова в администрации президента и отметил, что он был уволен несколько лет назад. Сообщения американских СМИ о вывозе предполагаемого шпиона Песков назвал «жанром Pulp Fiction».
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Помпео ответил на сообщения об «американском шпионе» в России

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Помпео: данные об операции по вывозу спецслужбами США агента из РФ фактологически неверны

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ЦРУ и Госдеп отрицают информацию о «самом ценном» агенте США в России

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Помпео назвал некорректными сообщения об агенте ЦРУ в Кремле

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Помпео опроверг данные CNN о вывозе шпиона Смоленкова

Lenta.ru14:09

Помпео назвал «некорректными» сообщения о «выводе осведомителя» из России

RT на русском15:11
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Здоровье

Названа одна из причин избыточного веса у детей до трех лет

Научный сотрудник Министерства здравоохранения Ольга Лукоянова назвала шоколад основной причиной избыточного веса у маленьких детей.
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Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ 05:51
Гаджеты

Компания Apple презентовала iPhone 11

Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Политика

В Кремле прокомментировали отставку Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
RT на русском 14:26
Армия и оружие

В Венесуэле начинаются военные учения на границе с Колумбией

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Футбол

Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами

Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
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Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
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Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
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У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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Общество

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Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке.
РБК 11:59
Здоровье

Центры по борьбе с раком открывают в Приморье в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Первые пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будут открыты в Приморье до конца этого года.
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Выпуск пластинки с каверами на песни музыканта приурочили к его юбилею. 10 сентября 2019 года Летову должно было исполниться 55 лет.
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Добавили в движении, пытались догнать, моменты были, подвела реализация. Странно, что такой гол приносит результат.
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«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти

Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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