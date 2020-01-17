Политика

ИзвестияИзвестияПомпео прокомментировал смену российского правительства

Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что российско-американские отношения станут другими после смены правительства в России. «Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
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с чего всё началось

Помпео прокомментировал смену правительства в России

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал смену кабинета министров в России и заявил, что, по его мнению, Вашингтону следует оценить, как будет развиваться ситуация.
РИА Новости12:33

Подробнее о событии

Пушков оценил реакцию Помпео на перестановки в правительстве России

Rambler News Service14:58

Помпео прокомментировал смену правительства в России

РИА Новости12:33

Помпео прокомментировал смену российского правительства

Известия11:53

Помпео прокомментировал смену российского правительства

RT на русском12:13

Госдеп прокомментировал перемены в российской власти

Вести.Ru11:51

Помпео: перестановки в правительстве РФ вряд ли приведут к изменению подхода США к стране

ТАСС11:46

Помпео: Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства

Комсомольская правда12:01
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ вчера в 10:31
Политика

Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра РФ и выразила надежду на сотрудничество с новым правительством ради дальнейшего развития отношений с Москвой.
ТАСС 14:52
Общество

Умер самый маленький в мире человек

РИА Новости 13:30
Футбол

Три игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих команд

Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.
News.ru 08:36
Общество

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Известия 14:40
Происшествия

В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал московского адвоката Игоря Николаенко, которого следствие считает посредником при передаче взяток на 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 14:55
Политика

Госдума проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром

Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина вчера выдвинул президент России Владимир Путин сразу после того, как было объявлено о роспуске правительства.
Newsler.ru вчера в 07:33
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Армия и оружие

МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

REGNUM 07:39
Здоровье

Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка

По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Профиль вчера в 08:18
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Политика

Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
РБК 14:16
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 15 января в 05:04
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Футбол

Эшли Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер»

РИА Новости 14:22
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Шоу-бизнес

Собчак с мужем отдыхает на Мальдивах за 1,5 млн рублей в сутки

Отмечается, что за проживание на роскошной вилле на пятизвездочном курорте Soneva пара платит более 1,5 млн рублей за одни только сутки.
RuNews24.ru 03:27
Футбол

Чемпионат Кипра приостановлен из-за взорванной машины арбитра

Чемпионат Кипра по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за покушения на жизнь одного из судей.
Советский спорт 13:34
Происшествия

МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского

Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Gazeta.SPb 13:27
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:26
Технологии

Создатель Twitter попросил у Маска совета о работе соцсети

Создатель Twitter Джек Дорси во время собрания сотрудников в Хьюстоне спросил по видеосвязи у основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, как он бы улучшил работу соцсети.
Rambler News Service 14:51
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

РБК 13:07
Авто

АвтоВАЗ начал сборку «зимней» Lada Vesta

В конце осени прошлого года появились предположения о том, что Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией достанется и новая "зимняя" версия.
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Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science 04:24
Наука

Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью

Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
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Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Политика

Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Газета.Ru 08:01
Политика

Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
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