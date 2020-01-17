Политика

REGNUMREGNUMПомпео прокомментировал смену правительства РФ

Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп. "Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторых перестановок, которые происходят в российском правительстве".
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Пушков: США не стоит рассчитывать на смену внешней политики РФ

REGNUM17:14

Помпео: Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства

Комсомольская правда12:01

Помпео прокомментировал смену правительства в России

РИА Новости12:33

Помпео прокомментировал смену российского правительства

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Помпео прокомментировал смену российского правительства

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Помпео: перестановки в правительстве РФ вряд ли приведут к изменению подхода США к стране

ТАСС11:46

Пушков оценил реакцию Помпео на перестановки в правительстве России

Rambler News Service14:58
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Минздрав намерен обновить порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Минздрав России разработал новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
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Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости 09:26
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Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру вчера в 05:50
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Автопроизводители Hyundai и Kia оценили британскую Arrival, принадлежащую бывшему главе телекоммуникационного оператора Yota Денису Свердлову, в три миллиарда евро и вложили в автомобильный стартап 100 миллионов евро.
Компания вчера в 05:38
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RT на русском 15 января в 21:09
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 08:11
Кино

Опрос. Российские зрители считают, что «Оскара» должен взять «Джокер»

Фильм «Джокер» должен завоевать «Оскар», считают большинство из участников опроса на ресурсе «Кино Mail.ru», 17 января сообщается на портале.
Красная весна 13:30
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В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета 17:00
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
РИА Новости 18:48
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Украинский министр залез под стол для поддержки премьера Гончарука

Министр юстиции Украины Денис Малюська необычным образом поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, которые ранее подал заявление о своей отставке.
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Политика

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.
Газета.Ru 16:39
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S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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Пригожин осудил Водонаеву за высказывание о маткапитале

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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
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В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

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Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
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Клопп назвал катастрофой перенос Кубка Африки на январь

До 2019 года Кубок Африки почти всегда проходил в январе-феврале, когда в Англии проходят матчи чемпионата.
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Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

РИА Новости вчера в 08:19
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В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам

С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
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Московский школьник избил учительницу из-за наушников

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Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права.
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Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
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Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге

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Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
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Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
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REGNUM 07:39
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Автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин скончался в Петербурге

Вместе с композитором А. Журбиным Димитрин стал создателем первой отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика».
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