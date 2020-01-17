Политика
REGNUMПомпео прокомментировал смену правительства РФ
Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп. "Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторых перестановок, которые происходят в российском правительстве".
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Помпео: Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства
Комсомольская правда12:01
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