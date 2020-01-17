Политика

ИзвестияИзвестияПомпео прокомментировал смену российского правительства

Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что российско-американские отношения станут другими после смены правительства в России. «Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
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Пушков: США не стоит рассчитывать на смену внешней политики РФ

REGNUM17:14

Помпео: перестановки в правительстве РФ вряд ли приведут к изменению подхода США к стране

ТАСС11:46

Помпео прокомментировал смену правительства в России

РИА Новости12:33

Помпео прокомментировал смену российского правительства

RT на русском12:13

Помпео прокомментировал смену российского правительства

Известия11:53

Госдеп прокомментировал перемены в российской власти

Вести.Ru11:51

Пушков оценил реакцию Помпео на перестановки в правительстве России

Rambler News Service14:58
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Общество

Самый маленький человек на планете умер в Непале в возрасте 27 лет

ТАСС 15:17
Происшествия

Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

Интерфакс 16:19
Политика

Министр цифрового развития уйдет в отставку

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
РБК 13:08
Экономика

S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
РИА Новости 17:38
Шоу-бизнес

Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу

По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Комсомольская правда вчера в 06:15
Политика

Киев опротестовал в ММО расширение систем оповещения РФ на Азовское море

Расширение вещания российского комплекса системы оповещения NAVTEX на акваторию Азовского моря якобы угрожает безопасности навигации, заявила делегация Украины на заседании подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасению Международной морской организации (ММО) в Лондоне.
REGNUM 17:17
Происшествия

Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

Суд в Ярославле арестовал заммэра Рината Бадаева, которого подозревают во взятке, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 09:17
Шоу-бизнес

Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня

Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Privet-Rostov.ru 04:19
Происшествия

В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники

Российская газета 01:37
Общество

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Известия 14:40
Политика

Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее со словами

Президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и призвал быть острожнее со словами.
РЕН ТВ 17:49
Наука

В США нашли останки древнейшего скорпиона Земли

На территории штата Висконсин ученые нашли останки пока самого древнего скорпиона Земли.
ТАСС Наука 04:20
Армия и оружие

При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

РИА Новости вчера в 22:40
Религия

Накануне праздника Крещения специалисты МЧС встретились с настоятелями храмов и церквей Коврова

Праздник начинается вечером 18-го января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник. В храмах в этот день освящают воду.
МЧС медиа 06:02
Происшествия

СК завел дело на главу минздрава Саратовской области

Уголовное дело в отношении главы минздрава Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено по статье 285 УК РФ "О злоупотреблении должностными полномочиями".
Газета.Ru 11:22
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru 10:40
Технологии

Создатель Twitter попросил у Маска совета о работе соцсети

Создатель Twitter Джек Дорси во время собрания сотрудников в Хьюстоне спросил по видеосвязи у основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, как он бы улучшил работу соцсети.
Rambler News Service 14:51
Футбол

Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре

Как и анонсировалось, полузащитник из Казахстана Бауржан Исламхан прибыл на сбор «Зенита».
Бомбардир.ру 12:55
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Политика

Участники конференции по Ливии призвали создать единое правительство

Участники международной берлинской конференции по Ливии призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.
Известия 16:04
Спорт

Горячкина вышла вперед в матче за шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь

РИА Новости 04:53
Футбол

«Шальке» разобрался с гладбахской «Боруссией» на старте второго круга

В пятницу в чемпионате Германии стартовал второй круг матчем между «Шальке» и гладбахской «Боруссией».
Евро-футбол.ру 16:24
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq для РФ

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq выйдет в продажу на российском авторынке уже в первом квартале 2020 года.
Daily-Motor.Ru 02:06
Гаджеты

Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов

Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.
Российская газета 07:03
Общество

Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума

По итогам 2019 года коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тысячу человек, говорится в докладе Нацбюро статистики.
Infox.ru 09:59
Политика

Зеленский отказался принять отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком отказался удовлетворить его прошение об отставке и прокомментировал скандал с аудиозаписями.
Известия 17:27
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
РИА Новости 12:40
Общество

Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы

Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
РБК 15:06
Политика

Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране

RT на русском 04:35
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