Политика
ИзвестияПомпео прокомментировал смену российского правительства
Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что российско-американские отношения станут другими после смены правительства в России. «Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу
По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Политика
Киев опротестовал в ММО расширение систем оповещения РФ на Азовское море
Расширение вещания российского комплекса системы оповещения NAVTEX на акваторию Азовского моря якобы угрожает безопасности навигации, заявила делегация Украины на заседании подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасению Международной морской организации (ММО) в Лондоне.
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Суд в Ярославле арестовал заммэра Рината Бадаева, которого подозревают во взятке, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня
Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Происшествия
В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники
Политика
Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее со словами
Президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и призвал быть острожнее со словами.
Наука
В США нашли останки древнейшего скорпиона Земли
На территории штата Висконсин ученые нашли останки пока самого древнего скорпиона Земли.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Религия
Накануне праздника Крещения специалисты МЧС встретились с настоятелями храмов и церквей Коврова
Праздник начинается вечером 18-го января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник. В храмах в этот день освящают воду.
Происшествия
СК завел дело на главу минздрава Саратовской области
Уголовное дело в отношении главы минздрава Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено по статье 285 УК РФ "О злоупотреблении должностными полномочиями".
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Технологии
Создатель Twitter попросил у Маска совета о работе соцсети
Создатель Twitter Джек Дорси во время собрания сотрудников в Хьюстоне спросил по видеосвязи у основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, как он бы улучшил работу соцсети.
Футбол
Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре
Как и анонсировалось, полузащитник из Казахстана Бауржан Исламхан прибыл на сбор «Зенита».
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Политика
Участники конференции по Ливии призвали создать единое правительство
Участники международной берлинской конференции по Ливии призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.
Футбол
«Шальке» разобрался с гладбахской «Боруссией» на старте второго круга
В пятницу в чемпионате Германии стартовал второй круг матчем между «Шальке» и гладбахской «Боруссией».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq для РФ
Новый компактный кроссовер Skoda Karoq выйдет в продажу на российском авторынке уже в первом квартале 2020 года.
Гаджеты
Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов
Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.
Общество
Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума
По итогам 2019 года коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тысячу человек, говорится в докладе Нацбюро статистики.
Политика
Зеленский отказался принять отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком отказался удовлетворить его прошение об отставке и прокомментировал скандал с аудиозаписями.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Общество
Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы
Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
Политика