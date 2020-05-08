Политика

РБКРБКПомпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Госсекретарь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, Помпео осудил «действия России и ее доверенных лиц по использованию пандемии COVID-19» для ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и препятствования работе гуманитарных организаций в Донбассе.
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Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

РБК22:31

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для РФ

Телеканал 360°22:25

Помпео пообещал украинскому министру «создавать издержки» для РФ, в том числе санкциями

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RT на русском21:06

Помпео выразил готовность украинскому министру «создавать издержки» для России

Московский Комсомолец21:52
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В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек

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На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

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Путин запретил военным рассказывать о службе в интернете и в СМИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в дисциплинарный устав Вооруженных сил России.
ProUfu.ru 13:00
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Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
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Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

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Paparazzi.ru вчера в 15:44
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Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

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Рогозин раскритиковал учёных, оценивающих перспективы добычи на Луне

Москва, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM «Современным Жюль Вернам», оценивающим перспективы поиска и добычи драгоценных металлов на Луне, следует серьёзнее обосновывать экономическую целесообразность своих проектов, написал 7 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
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Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath

В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
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Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

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Китайские врачи обнаружили коронавирус в семени мужчин

В Китае медики обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в семени заразившихся им мужчин.
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Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
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В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
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Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
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МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов

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Президенты стран Прибалтики обвинили Россию в фальсификации истории

Президент Латвии Эгилс Левитс, осуждая мнимую фальсификацию истории со стороны РФ, воспроизвел антисоветский миф о, якобы дружеских отношениях СССР и гитлеровской Германии в довоенный период.
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Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
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Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
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Новокузнецкая больница перепрофилировала два отделения под коронавирус

В городе Новокузнецк Городская клиническая больница номер один перепрофилировала два своих отделения для приёма коронавирусных пациентов.
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Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть

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Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
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Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19

Житель Уссурийска, разместивший в интернете фейк о якобы заболевших коронавирусом на одном из предприятий города, пойдет под суд, сообщает СК РФ.
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В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
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Как сейчас выглядит девочка, которая сыграла Хадижу в сериале «Клон»

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Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в четверг 7 мая опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и других документов по делу о так называемом вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
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Причиной начала пандемии коронавируса нового типа президент США Дональд Трамп назвал некомпетентность Китая.
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Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
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Американский политик
Американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 г.; директор Центрального разведывательного управления; был представителем штата Канзас в конгрессе и является членом движения чаепития в Республиканской партии.
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