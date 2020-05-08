Политика
РБКПомпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Госсекретарь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, Помпео осудил «действия России и ее доверенных лиц по использованию пандемии COVID-19» для ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и препятствования работе гуманитарных организаций в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Помпео выразил готовность украинскому министру «создавать издержки» для России
Московский Комсомолец21:52
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:53, Ашберн
Армия и оружие
Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета
Московский Комсомолец 07:17
Здоровье
В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
Глава Хакасии добавил, что еще 12 пациентов вылечились от COVID-19, общее число выздоровевших в регионе составляет 48 человек.
РИА Новости 22:28
Армия и оружие
Путин запретил военным рассказывать о службе в интернете и в СМИ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в дисциплинарный устав Вооруженных сил России.
ProUfu.ru 13:00
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru 14:02
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor вчера в 10:07
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru вчера в 15:44
Политика
Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
RT на русском 15:58
Космос
Рогозин раскритиковал учёных, оценивающих перспективы добычи на Луне
Москва, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM «Современным Жюль Вернам», оценивающим перспективы поиска и добычи драгоценных металлов на Луне, следует серьёзнее обосновывать экономическую целесообразность своих проектов, написал 7 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:53
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru 05:00
Здоровье
Китайские врачи обнаружили коронавирус в семени мужчин
В Китае медики обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в семени заразившихся им мужчин.
Аргументы и Факты 20:08
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Ведомости 07:48
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов
МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия 08:11
Политика
Президенты стран Прибалтики обвинили Россию в фальсификации истории
Президент Латвии Эгилс Левитс, осуждая мнимую фальсификацию истории со стороны РФ, воспроизвел антисоветский миф о, якобы дружеских отношениях СССР и гитлеровской Германии в довоенный период.
ИА Красная Весна 15:26
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Здоровье
Новокузнецкая больница перепрофилировала два отделения под коронавирус
В городе Новокузнецк Городская клиническая больница номер один перепрофилировала два своих отделения для приёма коронавирусных пациентов.
Кузбасс Сегодня 03:47
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru 12:15
Кино
Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети
Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН 09:55
Происшествия
Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
Житель Уссурийска, разместивший в интернете фейк о якобы заболевших коронавирусом на одном из предприятий города, пойдет под суд, сообщает СК РФ.
РИА Новости 20:44
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
Политика
Конгресс США опубликовал 57 документов о «российском вмешательстве»
Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в четверг 7 мая опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и других документов по делу о так называемом вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
РБК 21:36
Авто
Названы самые экономичные в России кроссоверы
Тарантас Ньюс 02:59
Политика
Трамп назвал причиной пандемии коронавируса некомпетентность Китая
Причиной начала пандемии коронавируса нового типа президент США Дональд Трамп назвал некомпетентность Китая.
Известия 18:18
Экономика
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru 22:39