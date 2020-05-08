с чего всё началось

Госсекретарь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, Помпео осудил «действия России и ее доверенных лиц по использованию пандемии COVID-19» для ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и препятствования работе гуманитарных организаций в Донбассе.

Кино Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».

Общество Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России. 143

Технологии «Ростелеком» и Билайн расширили каналы связи в Якутии «Ростелеком» и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширили пропускную способность магистральных каналов связи в Республике Саха (Якутия).

Политика Минюст США снимет обвинения с экс-советника Трампа Флинна В Минюсте США приняли решение о закрытии дела экс-советника президента США Майкла Флинна, которого ранее обвиняли во лжи сотрудникам ФБР по поводу контактов с российскими официальными лицами, сообщает CNN.

Экономика S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК). 42

Происшествия В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве. 33

Общество В Якутии за сутки коронавирусом заболели 52 человека В Якутии за сутки выявлено 52 человека с диагнозом коронавирус. 43 случая зафиксировано в Якутске – 34 из них студенты СВФУ. 1

Общество Жители Вашингтона стали специально заражаться коронавирусом В Вашингтоне некоторые из местных жителей стали устраивать «коронавечеринки» – мероприятия, на которые приглашают носителей коронавируса, чтобы другие участники могли заразиться от них при общении.

Кино Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной. 3

Экономика Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.

Политика Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца» Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины». 8

Гаджеты Несколько миллионов смартфонов Samsung оказались под угрозой взлома Все смартфоны южнокорейской компании Samsung, которые были выпущены после 2014 года, имели уязвимость, позволяющую хакерам взламывать их, пишет Gadgets 360 со ссылкой на эксперта безопасности Матеуша Юрчика (Mateusz Jurczyk). 2