Коронавирус
РБКПомпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Госсекретарь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, Помпео осудил «действия России и ее доверенных лиц по использованию пандемии COVID-19» для ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и препятствования работе гуманитарных организаций в Донбассе.
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с чего всё началось
«Соединённые Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счет санкций, до тех пор пока Россия не начнёт выполнять Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма», — говорится в пресс-релизе.RT на русскомвчера в 21:06
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Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Украины и осудил Россию
Московский Комсомолецвчера в 23:54
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Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания вчера в 06:41
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь
Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
Взгляд.ру вчера в 14:17
Технологии
«Ростелеком» и Билайн расширили каналы связи в Якутии
«Ростелеком» и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширили пропускную способность магистральных каналов связи в Республике Саха (Якутия).
ИА ЯСИА вчера в 04:10
Политика
Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией
RT на русском 00:00
Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Политика
Минюст США снимет обвинения с экс-советника Трампа Флинна
В Минюсте США приняли решение о закрытии дела экс-советника президента США Майкла Флинна, которого ранее обвиняли во лжи сотрудникам ФБР по поводу контактов с российскими официальными лицами, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 17:01
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК вчера в 15:46
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина
На официальном сайте лиги сказано, что анализ текущей ситуации показал отсутствие справедливых критериев, позволяющих определить победителя досрочно.
Говорит Москва вчера в 03:54
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек
Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 00:12
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Общество
В Якутии за сутки коронавирусом заболели 52 человека
В Якутии за сутки выявлено 52 человека с диагнозом коронавирус. 43 случая зафиксировано в Якутске – 34 из них студенты СВФУ.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:36
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия вчера в 01:46
Общество
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости вчера в 14:31
Общество
Жители Вашингтона стали специально заражаться коронавирусом
В Вашингтоне некоторые из местных жителей стали устраивать «коронавечеринки» – мероприятия, на которые приглашают носителей коронавируса, чтобы другие участники могли заразиться от них при общении.
Фергана вчера в 06:44
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город вчера в 02:19
Экономика
Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Экономика
ФАС проверит подорожание лимонов на возможный картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба собирается провести проверки на предмет картельных соглашений из-за роста цен на лимоны.
Новгород.ру вчера в 19:28
Политика
Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»
Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины».
Слово и Дело вчера в 08:06
Кино
Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
News.ru вчера в 10:44
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области 05 мая в 09:45
Гаджеты
Несколько миллионов смартфонов Samsung оказались под угрозой взлома
Все смартфоны южнокорейской компании Samsung, которые были выпущены после 2014 года, имели уязвимость, позволяющую хакерам взламывать их, пишет Gadgets 360 со ссылкой на эксперта безопасности Матеуша Юрчика (Mateusz Jurczyk).
Live24 вчера в 13:02
Общество
Десятиэтажный долгострой у «белого дома» в Екатеринбурге начнут сносить на этой неделе
Два корпуса долгостроя на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге начнут сносить сегодня, 8 мая.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Здоровье
Отделение ульяновской больницы перевели на режим обсервации
ИА Красная Весна вчера в 13:56
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
Музыка
Историческая драма «Последствия войны» и помощь ветеранам в Okko
На этой неделе состоялась цифровая премьера исторической драмы-альманаха "Последствия войны" режиссеров Алексея Белякова, Сейрана Тевфикова, Ивана Касимова и Георгия Заозерского.
Газета.Ru 00:00