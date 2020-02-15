Политика
РБКПомпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
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Хоккей
«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Политика
Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Лавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Авто
Новый кроссовер Volkswagen замаскировали под Opel
Футбол
Арустамян считает, что Мамаев может стать лидером «Ростова»
Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о перспективах полузащитника Павла Мамаева в «Ростове».
Биатлон
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации
Бывший биатлонист Евгений Устюгов назвал свою дисквалификацию беспределом со стороны Международного союза биатлонистов.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Футбол
Федун поддержал изменение формата Кубка России
Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал изменение формата Кубка России, в котором с сезона-2020/21 будет введен групповой раунд.
Армия и оружие
Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
Кино
Первое видео со съемок нового сезона «Сватов» появилось в сети
Первые видеоролики, сделанные на съемочной площадке нового сезона «Сватов», появились в социальной сети Instagram.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Футбол
ЦСКА обыграл «Сириус» на испанском сборе
В субботу ЦСКА на учебно-тренировочном сборе в Испании проводил контрольный матч против шведского «Сириуса».
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Происшествия
В Самарской области нашли тело младенца в пакете
Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.
Общество
В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Зима в столице закончилась и не вернется — начался переход в весну, рассказал заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов в беседе с агентством "Москва".
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу
Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
Автоспорт
Даниил Квят проведет обкатку машины AlphaTauri
Команда проведёт обкатку на трассе в Мизано, за руль сядет Даниил Квят.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Здоровье
Более 1700 медиков заразились коронавирусом в Китае
Свыше 1700 врачей заражены коронавирусной инфекцией в Китае, шесть из них погибли.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Здоровье
Заражение коронавирусом подтвердили у девяти пациентов в Британии
Согласно тексту заявления, девять пациентов сдали анализы на наличие коронавируса и они показали положительный результат.
Происшествия
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.