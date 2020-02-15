Политика
РБКПомпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
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Политика
Дежавю: Зеленский в Мюнхене назвал армию Украины «одной из сильнейших в Европе»
Зеленский, фактически слово в слово повторяя тезис Петра Порошенко, заявил о том, что украинская армия на сегодняшний день является «одной из сильнейших армий Европы».
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Политика
Лавров встретился с турецким коллегой Чавушоглу в Мюнхене
Глава МИД России Сергей Лавров провёл двустороннюю встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Шоу-бизнес
Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
Общество
75 лет назад произошла бомбардировка Праги американской авиацией
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»
Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
Биатлон
Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Здоровье
Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
Власти Китая нашли этому объяснение. Как сообщает ToDay News Ufa, 13 февраля был отмечен резкий скачек заболевших коронавирусом.
Хоккей
«Локомотив» вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе «Барыса» над «Сочи»
"Барыс" ранее гарантировал себе участие в плей-офф, команда одержала шестую победу подряд, последний раз "Барыс" проигрывал 25 января - в гостевом матче против уфимского "Салавата Юлаева" (2:5). Клуб из Казахстана идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 58 матчах 79 очков, "Сочи" располагается на девятой строчке на Западе, имея в активе 55 очков в 57 играх.
Футбол
Мамаев и Еременко выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч против АИКа
«Ростов» назвал стартовый состав команды на товарищеский матч против шведского АИКа.
Экономика
Пришедшие в РФ капиталы убегут по свистку за один день – Делягин
Поток спекулятивного капитала, который пришёл в РФ в конце 2019 года продолжает укреплять рубль, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика
Макрон признал провал антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Космос
Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков
Общество
ВШЭ проверит информацию о гомофобных высказываниях преподавателя
Высшая школа экономики (ВШЭ) проверит связь преподавателей вуза с аудиозаписями, на которых кто-то из сотрудников в грубой форме допускает гомофобные и сексистские высказывания.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Политика
Гемпель поставил Украине условие для проведения выборов в Крыму
Украинские выборы в Крыму могут быть организованы только в случае открытия на полуострове консульства страны, заявил председатель комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Спорт
Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Политика
Россия обвинила Норвегию в нежелании сотрудничать по Шпицбергену
В посольстве подчеркнули, что вопросы по Шпицбергену, затронутые в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде, "не закрыты и носят долгосрочный характер".
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Общество
МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года
По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.