Политика

РБКРБКПомпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
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Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает
 AFP.
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