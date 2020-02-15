с чего всё началось

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.

Общество Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".

Политика Лавров встретился с турецким коллегой Чавушоглу в Мюнхене Глава МИД России Сергей Лавров провёл двустороннюю встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Шоу-бизнес Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Политика МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме» Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».

Биатлон Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014 Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Хоккей «Локомотив» вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе «Барыса» над «Сочи» "Барыс" ранее гарантировал себе участие в плей-офф, команда одержала шестую победу подряд, последний раз "Барыс" проигрывал 25 января - в гостевом матче против уфимского "Салавата Юлаева" (2:5). Клуб из Казахстана идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 58 матчах 79 очков, "Сочи" располагается на девятой строчке на Западе, имея в активе 55 очков в 57 играх.

Политика Макрон признал провал антироссийских санкций Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

Общество ВШЭ проверит информацию о гомофобных высказываниях преподавателя Высшая школа экономики (ВШЭ) проверит связь преподавателей вуза с аудиозаписями, на которых кто-то из сотрудников в грубой форме допускает гомофобные и сексистские высказывания.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Политика Гемпель поставил Украине условие для проведения выборов в Крыму Украинские выборы в Крыму могут быть организованы только в случае открытия на полуострове консульства страны, заявил председатель комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Политика Россия обвинила Норвегию в нежелании сотрудничать по Шпицбергену В посольстве подчеркнули, что вопросы по Шпицбергену, затронутые в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде, "не закрыты и носят долгосрочный характер".

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.