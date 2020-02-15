с чего всё началось

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.

Кино Россияне считают лучшей мелодрамой «Аритмию» По итогам зрительского голосования, которое провел проект «Кино Mail.ru», лучшей российской мелодрамой, начиная с 2000 года, стала «Аритмия» 2017 года режиссера Бориса Хлебникова.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Биатлон Логинов ответил на нападки иностранных биатлонистов Российский биатлонист Александр Логинов ответил на нападки иностранных биатлонистов после победы в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Биатлон В Минспорта прокомментировали ситуацию с дисквалификацией биатлонистов Сегодняшнее решение IBU относительно биатлонистов из РФ дает основание полагать, что в будущем WADA при изучении данных и проб из Московской лаборатории будет применять новые санкции к россиянам, сообщили в Минспорта.

Космос Ученые зафиксировали сигнал из далекого космоса Астрономы полагают, что сигнал находится на расстоянии около 500 миллионов световых лет от нашей планеты в регионе формирования звезд на краю спиральной галактики.

Авто Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Авто Художник Futura 2000 расписал BMW М2 Competition Автомобили BMW уже не раз становились арт-объектами, а американец Леонард Хилтон Макгурр поможет спортивному подразделению BMW M создать целую серию особых купе М2 Competition.

Политика Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.

Здоровье Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Общество В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса «С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.