с чего всё началось

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России. Об этом в четверг, 7 мая, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Происшествия В Москве арестован банкир Олег Власов В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов. 291

Здоровье Собянин подписал постановление о доплатах медработникам Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом. 2

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 70

Общество Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты. 183

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 197

Происшествия В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом Кострома, 8 мая 2020, 10:09 — REGNUM За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации. 21

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 434

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,8K

Экономика Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.

Общество Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову. 28

Политика Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо. 71

Шоу-бизнес Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой. 20

Общество В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876 Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 499