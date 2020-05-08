Политика
ИзвестияПомпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России. Об этом в четверг, 7 мая, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
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с чего всё началось
«Соединённые Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счёт санкций, до тех пор, пока Россия не начнёт выполнять Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма», — говорится в пресс-релизе.RT на русскомвчера в 21:06
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Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:18
Происшествия
В Москве арестован банкир Олег Власов
В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru 02:25
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 03:05
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Происшествия
В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
Кострома, 8 мая 2020, 10:09 — REGNUM За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации.
REGNUM 03:09
Наука
В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса
Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией.
Комсомольская правда 06 мая в 18:28
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Общество
Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами
Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:02
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Политика
Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
Общество
Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник вчера в 09:57
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
Здоровье
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
Здоровье
В Петербурге начали забирать плазму у выздоровевших от коронавируса
Сегодня, 7 мая, в Петербурге начался забор крови у полностью выздоровевших после заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:35
Экономика
В S&P прогнозируют рекордно высокий дефицит бюджетов регионов РФ
В России из-за пандемии COVID-19 дефициты регионов окажутся максимальными за последние 20 лет, сообщают эксперты из международного рейтингового агентства S&P, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 01:52
Шоу-бизнес
Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина недавно переболела пневмонией и ее состояние здоровья может не позволить вернуться на сцену.
Gazeta.SPb 00:35
Происшествия
Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение
Коммерсантъ вчера в 15:49
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 03:16