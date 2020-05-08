Политика

ИзвестияИзвестияПомпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России. Об этом в четверг, 7 мая, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
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с чего всё началось
«Соединённые Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счёт санкций, до тех пор, пока Россия не начнёт выполнять Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма», — говорится в пресс-релизе
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RT на русскомвчера в 21:06

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Помпео провел переговоры с главой МИД Украины

РИА Новостивчера в 23:00

Помпео пообещал Украине продолжить «создавать издержки» для России

RT на русскомвчера в 21:06

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

РБКвчера в 22:31

Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России

Известиявчера в 21:33

Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Украины и осудил Россию

Московский Комсомолецвчера в 23:54

Помпео пообещал украинскому министру «создавать издержки» для РФ, в том числе санкциями

ТАССвчера в 20:47

Помпео обсудил ситуацию в Донбассе с главой МИД Украины

Газета.Ruвчера в 20:18
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Здоровье

Правительство разработает предложения о допподдержке многодетных семей

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать предложения о дополнительной поддержке многодетных семей, где из-за коронавируса родители потеряли работу или доход семьи на человека ниже прожиточного минимума, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 01:26
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2K
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Общество

Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников

Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
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Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 07:23
2K
Политика

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости 00:40
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Общество

Стало известно, когда возобновятся международные авиарейсы

Россия при самом благоприятном стечении обстоятельств сможет возобновить международные авиаперевозки в сентябре.
TV BRICS 01:23
Общество

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
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Происшествия

Дочь миллиардера Жукова задержали на территории пансионата на Рублевке

РЕН ТВ вчера в 07:26
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
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Общество

В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
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Наука

Создали прототип двигателя, работающего на воздухе

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
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Кино

Ремейк «Геркулеса» не будет повторять оригинал «один в один»

В новом интервью братья Руссо, которые занимаются ремейком «Геркулеса» от Disney, рассказали, что новая версия не будет прямым повторением оригинального мультфильма.
Игромания.ру вчера в 13:20
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Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Интерфакс вчера в 18:08
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Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
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Наука

Созданы растения, которые могут светиться

Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
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Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста 06 мая в 12:38
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Политика

Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента

"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета вчера в 17:13
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Музыка

Еще один клип Little Big преодолел отметку в 100 млн просмотров

Клип российской группы Little Big на композицию GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на хостинге YouTube.
Аргументы и Факты 04 мая в 20:31
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Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции после праздников продлят

В Красноярском крае режим самоизоляции из-за коронавируса планируют продлить после майских праздников, - сообщили в правительстве края.
АиФ Красноярск 00:55
15
Общество

В Калужской области продлили режим самоизоляции до 31 мая

В Калужской области принято решение продлить режим самоизоляции до 31 мая включительно.
Весть (Калужская область) 01:37
15
Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
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Происшествия

При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб человек

ТАСС 01:03
Шоу-бизнес

У Марии Иваковой выявили коронавирус

РЕН ТВ вчера в 13:12
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Общество

Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
40
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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