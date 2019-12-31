Армия и оружие
РБКПомпео объяснил авиаудары США в Ираке
29 декабря США нанесли авиаудар по трем объектам «Хезболлы». Американские власти объяснили удар нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Перед этим, 28 декабря, один американский служащий погиб при обстреле военной базы недалеко от иракского города Киркук.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Происшествия
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя
Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Политика
Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
Освобожденный из плена 85-летний ученый из Харькова Мехти Логунов считает, что СБУ хотела использовать его в провокации против России.
Армия и оружие
В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»
Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
Шоу-бизнес
Новогодние телешоу высмеял в стихах Сергей Шнуров
Футбол
Райола объяснил, почему Холанн не перешёл в «Манчестер Юнайтед»
Агент нападающего Эрлинга Холанна Мино Райола рассказал, почему футболист перешёл из «Ред Булл Зальцбурга» и дортмундскую «Боруссию», а не в «Манчестер Юнайтед».
Политика
Строители «Северного потока-2» отказались работать
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Продажи бюджетного смартфона Digma City 653 начались в России
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Экономика
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам
По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Общество
Сотни экс-сотрудников Spar атаковали магазин в Петербурге
Несколько сот бывших сотрудников Spar в Санкт-Петербурге собрались в одном из магазинов сети в надежде получить зарплаты за ноябрь и декабрь.
Экономика
С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу
С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
Общество
Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии
Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Происшествия
В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения
Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Культура
Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене
Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова, заявив, что артисты должны выступать только в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха.
Общество
Европе предрекли климатическую катастрофу
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Космос
Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Наука
Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды
Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью
Авто
В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8
Компания Chery оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на полноразмерный кроссовер Tiggo 8. Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта.
Политика