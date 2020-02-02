Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео посоветовал Казахстану больше сотрудничать с компаниями США

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Казахстан призвал власти страны сотрудничать с американскими компаниями. По его словам, нефтегазовые корпорации из США также будут продолжать инвестиции в казахстанскую ресурсодобычу.
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Помпео посоветовал Казахстану больше сотрудничать с компаниями США

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Помпео перечислил преимущества для Казахстана от сотрудничества с США

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Помпео: партнерство Казахстана с компаниями США даст «лучший результат»

Коммерсантъ02:03

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Помпео в Казахстане рассказал о преимуществах сотрудничества с США

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Помпео: США поддерживают свободный выбор Казахстаном деловых партнеров

РИА Новости01:44

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с американскими компаниями

Известия01:41
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Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил, они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.
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Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
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Токаев выразил готовность встретиться с Трампом в любой точке планеты

«Токаев, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан», — сообщили в пресс-службе лидера Казахстана.
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Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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ЦСКА сыграл вничью с австрийским клубом «Сваровски Тироль»

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Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

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На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
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Составлен рейтинг лучших песен о любви из получивших «Оскар» фильмов

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В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
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В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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