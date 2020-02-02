Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Казахстан призвал власти страны сотрудничать с американскими компаниями. По его словам, нефтегазовые корпорации из США также будут продолжать инвестиции в казахстанскую ресурсодобычу.

Помпео посоветовал Казахстану больше сотрудничать с компаниями США

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