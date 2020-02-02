Политика
Газета.RuПомпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС
В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
Здоровье
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Политика
Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Технологии
Sony опрашивает игроков об интересе стриминга с PS4 на Nintendo Switch
«Дистанционное воспроизведение» позволяет транслировать игры с PS4 на РС, iOS и Android.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Экономика
Минфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе
Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен.
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об «особенностях белорусской диктатуры»
Здоровье
Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей
Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Общество
«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг
"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Экономика
Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят
В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Авто
Раскрыта дата старта продаж минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж большого минивэна Volkswagen Viloran.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Технологии
Кроссовер Kia Sportage в России получил сервисы «Яндекс»
Общество
Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников
«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Авто
Составлен топ-3 лучших кроссоверов с вариатором в России
Рейтинг топ-3 лучших кроссоверов с вариатором в России составили «Автоновости дня».
Армия и оружие
Встреча Россия-НАТО запланирована на начало февраля
Встреча в формате Россия-НАТО в Баку запланирована на 6-7 февраля 2020 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Армия и оружие
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Происшествия
В центре Петербурга горит здание «Лениздата»
В центре Петербурга утром 2 февраля пожарные тушат здание на набережной реки Фонтанки, которое хорошо известно горожанам как «Лениздат».
Хоккей
Тренер «Вашингтона» восхитился достижением Овечкина
Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который, оформив дубль в матче против "Оттава Сенаторз" (5:3), догнал и перегнал легендарного канадца Марка Мессье по заброшенным шайбам за всю историю лиги в регулярных чемпионатах.
Общество
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве
В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Политика
Песков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН
Некоторое положения «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не совсем соответствуют положениям резолюции Совета безопасности ООН, это «видно невооруженным глазом».