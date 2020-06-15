с чего всё началось

Шоу-бизнес Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный. 11

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 4

Политика Путин провёл телефонный разговор с Вучичем Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. 2

Шоу-бизнес Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России. 389

Политика МИД РФ оценил русофобские выходки в Киеве в День России В МИД РФ рассчитывают на то, что Киев, принимающий дипломатические представительства других стран, примет меры по предотвращению нарушений спокойствия российских посольства, или их оскорбления.

Армия и оружие Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.

Политика МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым «Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа. 62

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 3K

Общество Ученый оценил заразность обнаруженного в Пекине коронавируса Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Здоровье В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.

Здоровье В Архангельской области стартует первый этап снятия ограничений Сегодня, 15 июня, в ходе заседания оперштаба, было принято решение приступить к первому этапу снятия ограничительных мер на территории Архангельской области. 5

Общество Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 1,3K

Шоу-бизнес Андрей и Кристина Черкасовы раскрыли имя сына Жена Андрея Черкасова Кристина родила сына в одной из столичных клиник. А вот имя первенца супруги рассекретили лишь сегодня. 7

Энергетика Турецкие компании отказались платить «Газпрому» Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 751