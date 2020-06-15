с чего всё началось

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.

Общество Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. 34

Политика Премьер-министр Киргизии подал в отставку Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку.

Кино Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре Создатель легендарного фильма Бойцовский клуб режиссер Дэвид Финчер представит свою новую картину Манк на стриминговом сервисе Netflix.

Общество СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ. 383

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 28

Шоу-бизнес Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный. 9

Общество Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда. 358

Политика Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля. 11

Футбол «Манчестер Сити» интересуется Хакими Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, арендованный у «Реала», может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Cadena SER.

Происшествия Сторонники Стерненко устроили потасовки с полицией Правоохранители задержали трех участников акции протеста возле Шевченковского районного суда, где рассматривается мера пресечения бывшему главарю одесской ячейки «Правого сектора»* Сергею Стерненко.

Энергетика Турецкие компании отказались платить «Газпрому» Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 127

Здоровье У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. 756

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. 62

Авто Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые почти никогда не ломаются. Так, на первом месте оказался Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style. 141

Политика Запуск ракеты «Рокот» без украинских деталей запланировали на 2022 год С 2000 по 2019 годы был осуществлен 31 пуск ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк с 74 космическими аппаратами.

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 469

Политика «Я бы попробовал утопить в крови войска РФ в Крыму» — Турчинов Киев, 15 июня 2020, 11:45 — REGNUM У Киева не хватило сил в 2014 году, чтобы «утопить в крови» российские войска в Крыму, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью в эфире «Пятого канала». 9

Кино Джеймс Ганн не будет сотрудничать с Marvel после «Стражей Галактики 3» Американский кинематографист Джеймс Ганн заявил, что фильм Стражи Галактики 3 станет последней его работой для студии Marvel.