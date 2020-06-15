Политика

КоммерсантъКоммерсантъПомпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
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с чего всё началось
«Возмущён сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана на основании тайного судебного разбирательства», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter
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RT на русском08:30

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Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана

РИА Новости11:29

Госдеп потребовал от России освободить осужденного на 16 лет Уилана

РБК09:27

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Интерфакс08:32

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Коммерсантъ08:44

Помпео возмутился приговором Уилану

RT на русском08:30

Вашингтон потребовал немедленного освобождения Пола Уилана

Говорит Москва08:21

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

ТАСС08:06
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Происшествия

Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве

Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:14
Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
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Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

REGNUM 08:29
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Общество

В двух регионах России отменили парады Победы

В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
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Политика

Путин прокомментировал массовые протесты в США

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал массовые протесты и беспорядки, которые вспыхнули в США после гибели 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Свободная Пресса вчера в 07:21
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Общество

В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
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Автоспорт

Ферстаппен может сесть за руль машины Квята

Матч ТВ 11:58
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Политика

В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
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Авто

В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet

На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус».
Коммерсантъ 12:14
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Политика

Правительство Украины придумало способ «противостоять» России

Газета.Ru 08:49
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Шоу-бизнес

Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России

Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
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Авто

Renault начал продажи нового Renault Kaptur в России

Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня 08:48
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Игры

В Star Wars: Squadrons геймеры станут пилотами из «Звёздных войн»

Редвуд-Сити, США, 15 июня 2020, 18:46 — REGNUM Electronic Arts анонсировала новую игру по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Squadrons.
REGNUM 11:46
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Наука

В лаборатории создали самую первую форму жизни на Земле

Ученые смогли создать в лабораторных условиях первичную форму жизни - пузырьки-везикулы в "первичном бульоне".
Evo-rus.com вчера в 08:06
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Интернет

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»

Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
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Общество

Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок

В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru 13 июня в 05:24
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Политика

Путин объяснил важность поправок к Конституции РФ о пенсиях и МРОТ

В Конституции речь идет о "необходимости нормального функционирования пенсионной системы", сообщил Владимир Путин.
iReactor вчера в 07:10
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене

78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
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Политика

Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей Донбасса - это "филькина грамота".
Газета.Ru 10:43
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Общество

Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса

Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
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Религия

Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега

Уральский меридиан 08:21
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Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
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Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
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