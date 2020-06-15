Политика
КоммерсантъПомпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
«Возмущён сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана на основании тайного судебного разбирательства», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.RT на русском08:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Происшествия
Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве
Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:14
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Политика
Путин прокомментировал массовые протесты в США
Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал массовые протесты и беспорядки, которые вспыхнули в США после гибели 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Свободная Пресса вчера в 07:21
Общество
В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
Автоспорт
Ферстаппен может сесть за руль машины Квята
Матч ТВ 11:58
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Авто
В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet
На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус».
Коммерсантъ 12:14
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
Авто
Renault начал продажи нового Renault Kaptur в России
Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня 08:48
Игры
В Star Wars: Squadrons геймеры станут пилотами из «Звёздных войн»
Редвуд-Сити, США, 15 июня 2020, 18:46 — REGNUM Electronic Arts анонсировала новую игру по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Squadrons.
REGNUM 11:46
Наука
В лаборатории создали самую первую форму жизни на Земле
Ученые смогли создать в лабораторных условиях первичную форму жизни - пузырьки-везикулы в "первичном бульоне".
Evo-rus.com вчера в 08:06
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru 13 июня в 05:24
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Политика
Путин объяснил важность поправок к Конституции РФ о пенсиях и МРОТ
В Конституции речь идет о "необходимости нормального функционирования пенсионной системы", сообщил Владимир Путин.
iReactor вчера в 07:10
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей Донбасса - это "филькина грамота".
Газета.Ru 10:43
Общество
Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса
Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
Религия
Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега
Уральский меридиан 08:21
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20