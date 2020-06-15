с чего всё началось

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.

Происшествия Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество В двух регионах России отменили парады Победы В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. 368

Политика Путин прокомментировал массовые протесты в США Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал массовые протесты и беспорядки, которые вспыхнули в США после гибели 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. 884

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 506

Политика В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. 1K

Авто В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус». 64

Шоу-бизнес Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России. 384

Общество Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами. 1,4K

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Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,5K

Армия и оружие Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой «15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны. 60