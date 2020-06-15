Политика

КоммерсантъКоммерсантъПомпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Читать в источнике
Комментировать517
с чего всё началось
«Возмущён сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана на основании тайного судебного разбирательства», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter
.
RT на русском08:30

Подробнее о событии

Госдеп потребовал от России освободить осужденного на 16 лет Уилана

РБК09:27

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Коммерсантъ08:44

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

ТАСС08:06

Госдеп потребовал немедленного освобождения Пола Уилана

РИА Новости08:31

Помпео возмутился приговором Уилану

RT на русском08:30

Вашингтон потребовал немедленного освобождения Пола Уилана

Говорит Москва08:21

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Интерфакс08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, зачем актер записал видеообращение

Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего Сергея Захарова, потому что журналисты несколько раз вырезали его публичные извинения, заявил в беседе с "Московским Комсомольцем" адвокат артиста Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:52
38
Политика

В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО

Предоставив Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями, альянс показал, что не заинтересован в решении конфликта в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Газета.Ru 08:53
6
Энергетика

Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
309
Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах

ТАСС 07:29
271
Шоу-бизнес

11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний сын американской актрисы Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:20
6
Общество

Кадыров приказал отбирать машины за длинные свадебные кортежи

Кавказский узел вчера в 05:35
4
Происшествия

В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
9
Происшествия

В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей

X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
9
Политика

Экс-разведчик СВР назвал главную причину беспорядков в США

Массовые беспорядки в США, проходящие под лозунгом Black Lives Matter, вызваны в первую очередь растущим социальным неравенством и безработицей, убийство чернокожего выступило лишь катализатором недовольства американцев, заявил полковник Службы внешней разведки России в отставке, 10 лет проработавший нелегалом в Штатах, Андрей Безруков.
РИА Новости 09:25
Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
36
Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
13
Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
445
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль 00:31
262
Происшествия

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
1,4K
Кино

Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама

Piter.tv 12 июня в 12:50
4
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
54
Политика

Адвокат рассказал о предложении обменять Уилана на Бута или Ярошенко

ТК Звезда 05:30
43
Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений

Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
423
Армия и оружие

На Украине назвали способ дать достойный отпор «агрессии» России

Правительство Украины назвало переоснащение Вооруженных сил (ВСУ) новейшим и модернизированным вооружением способом дать «достойный отпор вооруженной агрессии» России.
Lenta.ru 07:44
3
Наука

Ученые выяснили, почему некоторые люди много едят и не толстеют

ФАН 08:16
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости 09:17
31
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
4,4K
Общество

Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения

Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
МТВ онлайн 06:12
93
Общество

Более 80 тысяч человек стали донорами крови в Москве

Вечерняя Москва 08:15
3
Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии

Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
22
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
370
Политика

Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
2,2K
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
133
Космос

«Спектр-РГ» просканировал звездное небо

TelecomDaily вчера в 19:05
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное