Вашингтон, 25 марта 2020, 17:55 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с наследным принцием Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом и обсудил с ним положение дел на международном рынке нефти.

Помпео потребовал от саудитов заканчивать с демпингом цен на нефть

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Политика Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.

Происшествия На Кубе умер россиянин с коронавирусом Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Общество Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.

Общество В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.

Общество В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.

Общество В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Хоккей Хоккеист из Нижнего Тагила дисквалифицирован за употребление кокаина Смягчающим обстоятельством при определении срока дисквалификации явилось признание Дьяковым вины, а также то, что кокаин официально не признан допингом.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Авто Cadillac Escalade превратится в роскошный мобильный офис Салон внедорожника превратили в мобильный офис с двумя большими креслами и парой менее роскошных сидений напротив.

Общество Можно ли уволить в выходной день? Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.

Политика Страны G20 бросят более $5 трлн на борьбу с коронавирусом Страны G20 намерены влить более $5 трлн в мировую экономику "в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", говорится в коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате.