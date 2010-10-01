Энергетика

REGNUMREGNUMПомпео потребовал от саудитов заканчивать с демпингом цен на нефть

Вашингтон, 25 марта 2020, 17:55 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с наследным принцием Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом и обсудил с ним положение дел на международном рынке нефти.
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Помпео потребовал от саудитов заканчивать с демпингом цен на нефть

REGNUMвчера в 10:55

СМИ узнали о планах США надавить на Саудовскую Аравию

Взгляд.рувчера в 13:18

США призвали Саудовскую Аравию положить конец ценовой войне на рынке нефти

Вести.Ruвчера в 12:49

С демпингом пора заканчивать: Саудовский принц вновь получил важный звонок из США

Царьградвчера в 12:10

США призвали Саудовскую Аравию успокоить нефтяной рынок

Forbesвчера в 13:20

Вашингтон призывает Эр-Рияд «успокоить рынки»

Нефтегазовая вертикальвчера в 10:44

Помпео призвал Эр-Рияд «успокоить» мировые энергетические и финансовые рынки

ТАССвчера в 09:59
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Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Известия 11:00
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
RT на русском 11:12
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая заявила о болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Kleo.ru 04:09
Общество

В Испании за сутки более 730 человек умерли от коронавируса

В Испании за прошедшие сутки 25-26 марта от от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 738 человек.
МонаВиста 03:35
Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 11:15
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Общество

Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Кубань 24 вчера в 09:28
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Общество

В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом

Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес

Последняя песня Юлии Началовой вышла спустя год после ее смерти

МИР 24 09:47
Хоккей

Хоккеист из Нижнего Тагила дисквалифицирован за употребление кокаина

Смягчающим обстоятельством при определении срока дисквалификации явилось признание Дьяковым вины, а также то, что кокаин официально не признан допингом.
ТагилСити.ру 00:42
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Авто

Cadillac Escalade превратится в роскошный мобильный офис

Салон внедорожника превратили в мобильный офис с двумя большими креслами и парой менее роскошных сидений напротив.
Журнал Авто.ру вчера в 04:51
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today 24 марта в 22:59
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 марта в 03:55
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Ведомости 01:53
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru 11:42
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретила принцу Гарри видеться с больным отцом

Меган Маркл запретила принцу Гарри вернуться из Канады в Великобританию, чтобы встретиться с отцом, который заразился коронавирусом.
Wday.ru 11:28
Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
Политика

Страны G20 бросят более $5 трлн на борьбу с коронавирусом

Страны G20 намерены влить более $5 трлн в мировую экономику "в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", говорится в коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате.
Интерфакс 11:21
Здоровье

В Вологодской области объявлен карантин по коронавирусу

Губернатор области Олег Кувшинников сегодня на заседании оперативного штаба объявил в регионе карантин.
Медиа-Центр 35media.ru 11:53
Политика

США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»

Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
REGNUM 12:26
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