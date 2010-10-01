Энергетика
REGNUMПомпео потребовал от саудитов заканчивать с демпингом цен на нефть
Вашингтон, 25 марта 2020, 17:55 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с наследным принцием Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом и обсудил с ним положение дел на международном рынке нефти.
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С демпингом пора заканчивать: Саудовский принц вновь получил важный звонок из США
Царьградвчера в 12:10
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Комментарии
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Политика
Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая заявила о болезни
Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Общество
В Испании за сутки более 730 человек умерли от коронавируса
В Испании за прошедшие сутки 25-26 марта от от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 738 человек.
Экономика
Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Общество
В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты
В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Общество
В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом
Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Хоккей
Хоккеист из Нижнего Тагила дисквалифицирован за употребление кокаина
Смягчающим обстоятельством при определении срока дисквалификации явилось признание Дьяковым вины, а также то, что кокаин официально не признан допингом.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Авто
Cadillac Escalade превратится в роскошный мобильный офис
Салон внедорожника превратили в мобильный офис с двумя большими креслами и парой менее роскошных сидений напротив.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Общество
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретила принцу Гарри видеться с больным отцом
Меган Маркл запретила принцу Гарри вернуться из Канады в Великобританию, чтобы встретиться с отцом, который заразился коронавирусом.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Политика
Страны G20 бросят более $5 трлн на борьбу с коронавирусом
Страны G20 намерены влить более $5 трлн в мировую экономику "в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", говорится в коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате.
Здоровье
В Вологодской области объявлен карантин по коронавирусу
Губернатор области Олег Кувшинников сегодня на заседании оперативного штаба объявил в регионе карантин.
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.