Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПомпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России. "От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником День России", – говорится в тексте поздравления, распространенном госдепом.
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с чего всё началось
«От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России», — говорится в распространенном 11 июня заявлении
 главы американского внешнеполитического ведомства.
Известиявчера в 19:34

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Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

РБКвчера в 21:15

Помпео поздравил россиян с Днем России

Газета.Ruвчера в 20:19

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

ТАССвчера в 20:02

Помпео поздравил россиян с Днём России

RT на русскомвчера в 20:11

Помпео поздравил россиян с Днем России

Интерфаксвчера в 20:03

Помпео поздравил россиян с Днем России

РИА Новостивчера в 20:18

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Известиявчера в 19:34
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Общество

К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45
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Шэрон Стоун чудом выжила после удара молнии

Комсомольская правда вчера в 20:32
Общество

Российская Федерация отмечает День России

Газета.Ru 02:28
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
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Политика

Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире

Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.
ТАСС вчера в 17:37
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Общество

Опубликована география новых случаев коронавируса в Омской области

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Омской области диагноз Covid-19 подтвердился еще у 86 омичей.
Om1.ru 03:15
Политика

Международный уголовный суд прокомментировал санкции США

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия вчера в 21:38
12
Общество

В Ростовской области сняли ряд ограничений

Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:02
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Игры

Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2

Сюжет второй части The Last of Us начинается через пять лет после этого события.
Lenta.ru 03:00
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Происшествия

Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках

BFM.ru вчера в 14:48
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Общество

Фестиваль «Нашествие» перенесли

Напомним, рок-фестиваль «Нашествие» проходит в селе Большое Завидово Тверской области с 2004 года.
ИА Красная Весна вчера в 14:54
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Здоровье

В Челябинской области почти 4500 человек заразились коронавирусом

В Челябинской области с начала пандемии коронавирусом заразилось почти 4500 человек.
Уральский меридиан 02:27
Футбол

В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»

Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.
Букмекеры.рф вчера в 07:09
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на слухи об обращении Пугачевой за госпомощью

Пародист и шоумен Максим Галкин опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что его жена, певица Алла Пугачева, якобы подавала заявление на получение материальной помощи от государства на фоне пандемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 09:18
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Армия и оружие

Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина

Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру вчера в 13:05
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Политика

Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".
Интерфакс 00:12
Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео

Актриса Рената Литвинова посетила квартиру Михаила Ефремова, который насмерть сбил человека в пьяном ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru вчера в 16:08
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Наука

Назван эффективный способ окончательно победить пандемию коронавируса

Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:33
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Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Наука

Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 10 июня в 14:48
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Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 890,9 млрд рублей, или 38,3% к общему утвержденному объему доходов на год.
Интерфакс вчера в 14:52
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Путешествия

Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян

Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:13
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Общество

Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.
Давыдов.Индекс 10 июня в 14:27
Общество

Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 03:07
Шоу-бизнес

Елена Жукова сообщила о страданиях Юлии Норкиной перед смертью

Актуальные Новости вчера в 12:13
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года; директор Центрального разведывательного управления; был представителем штата Канзас в конгрессе и является членом движения чаепития в Республиканской партии.
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