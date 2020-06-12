с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России. "От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником День России", – говорится в тексте поздравления, распространенном госдепом.

Общество К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.

Политика Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России. 22

Общество Опубликована география новых случаев коронавируса в Омской области По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Омской области диагноз Covid-19 подтвердился еще у 86 омичей.

Политика Международный уголовный суд прокомментировал санкции США Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане. 12

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

Общество Фестиваль «Нашествие» перенесли Напомним, рок-фестиваль «Нашествие» проходит в селе Большое Завидово Тверской области с 2004 года. 150

Здоровье В Челябинской области почти 4500 человек заразились коронавирусом В Челябинской области с начала пандемии коронавирусом заразилось почти 4500 человек.

Футбол В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус» Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.

Шоу-бизнес Галкин ответил на слухи об обращении Пугачевой за госпомощью Пародист и шоумен Максим Галкин опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что его жена, певица Алла Пугачева, якобы подавала заявление на получение материальной помощи от государства на фоне пандемии коронавируса. 50

Армия и оружие Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. 2

Политика Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 224

Наука Найдено древнейшее произведение искусства в Китае Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет. 11

Путешествия Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости". 8

Общество Новые санитарные правила подготовлены для магазинов Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.

Футбол «Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.