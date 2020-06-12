Политика
ИнтерфаксПомпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России. "От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником День России", – говорится в тексте поздравления, распространенном госдепом.
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с чего всё началось
«От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России», — говорится в распространенном 11 июня заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.Известиявчера в 19:34
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Общество
К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун чудом выжила после удара молнии
Комсомольская правда вчера в 20:32
Общество
Российская Федерация отмечает День России
Газета.Ru 02:28
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
Политика
Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире
Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.
ТАСС вчера в 17:37
Общество
Опубликована география новых случаев коронавируса в Омской области
По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Омской области диагноз Covid-19 подтвердился еще у 86 омичей.
Om1.ru 03:15
Политика
Международный уголовный суд прокомментировал санкции США
Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия вчера в 21:38
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:02
Игры
Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2
Сюжет второй части The Last of Us начинается через пять лет после этого события.
Lenta.ru 03:00
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru вчера в 14:48
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Фестиваль «Нашествие» перенесли
Напомним, рок-фестиваль «Нашествие» проходит в селе Большое Завидово Тверской области с 2004 года.
ИА Красная Весна вчера в 14:54
Здоровье
В Челябинской области почти 4500 человек заразились коронавирусом
В Челябинской области с начала пандемии коронавирусом заразилось почти 4500 человек.
Уральский меридиан 02:27
Футбол
В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»
Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.
Букмекеры.рф вчера в 07:09
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
Шоу-бизнес
Галкин ответил на слухи об обращении Пугачевой за госпомощью
Пародист и шоумен Максим Галкин опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что его жена, певица Алла Пугачева, якобы подавала заявление на получение материальной помощи от государства на фоне пандемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 09:18
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина
Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру вчера в 13:05
Политика
Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии
Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".
Интерфакс 00:12
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Актриса Рената Литвинова посетила квартиру Михаила Ефремова, который насмерть сбил человека в пьяном ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru вчера в 16:08
Наука
Назван эффективный способ окончательно победить пандемию коронавируса
Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:33
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 10 июня в 14:48
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 890,9 млрд рублей, или 38,3% к общему утвержденному объему доходов на год.
Интерфакс вчера в 14:52
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ
Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.
Давыдов.Индекс 10 июня в 14:27
Общество
Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 03:07
Шоу-бизнес
Елена Жукова сообщила о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
Актуальные Новости вчера в 12:13