Политика
ИнтерфаксПомпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России. "От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником День России", – говорится в тексте поздравления, распространенном госдепом.
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с чего всё началось
«От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России», — говорится в распространенном 11 июня заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.Известиявчера в 19:34
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Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Наука
У счастливых людей реже случаются желудочно-кишечные расстройства
Ученые утверждают, что счастливые люди реже испытывают проблемы с желудком и кишечником.
Российский Вестник вчера в 13:12
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Технологии
Google выпустил бета-версию Android 11
Американская корпорация Google предоставила в открытый доступ для скачивания обновленную операционную систему Android 11.
Evo-rus.com вчера в 01:11
Армия и оружие
В США назвали «убийц» российского подводного беспилотника «Посейдон»
РЕН ТВ 10 июня в 18:08
Политика
МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17
Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru вчера в 11:34
Происшествия
В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности
Уникальную находку 10 июня обнаружили коммунальщики, копавшие траншею возле дома культуры в центре Тары.
Российская газета вчера в 04:38
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 10 июня в 01:11
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Здоровье
Медик рассказала об опасности холодных рук и ног
Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Общество
РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
Гаджеты
Названы 7 улучшений Xiaomi Mi Band 5
Актуальные Новости 09 июня в 02:33
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Армия и оружие
США подтвердили, что продолжат сокращать число военных в Ираке
США на сессии стратегического диалога с Ираком подтвердили, что продолжат сокращать число военнослужащих в этой стране, а статус остающихся войск продолжат обсуждать, говорится в совместном заявлении двух стран, которое распространил госдепартамент.
РИА Новости вчера в 22:03
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующих пищевую продукцию, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 00:13
Здоровье
Точной нормы потребления воды не существует
Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.
MedikForum.ru вчера в 19:27
Происшествия
В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия вчера в 16:42
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
BFM.ru 00:27
Происшествия
Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу
В Москве бойцы Росгвардии угрожали подбросить наркотики мужчине, который конфликтовал с соседями.
Газета.Ru вчера в 06:17
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:02
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Раскрыты способы мошенников по взлому бесконтактных платежей в России
Мошенники могут разными способами обмануть россиян, которые совершают бесконтактные оплаты.
Газета.Ru вчера в 22:36
Футбол
Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы»
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Sport.ru вчера в 15:44
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия 10 июня в 04:12
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Политика
Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР
Париж, 12 июня 2020, 07:16 — REGNUM Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США.
REGNUM 00:16
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57