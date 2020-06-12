Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПомпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России. "От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником День России", – говорится в тексте поздравления, распространенном госдепом.
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с чего всё началось
«От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России», — говорится в распространенном 11 июня заявлении
 главы американского внешнеполитического ведомства.
Известиявчера в 19:34

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Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

РБКвчера в 21:15

Помпео поздравил россиян с Днём России

RT на русскомвчера в 20:11

Помпео поздравил россиян с Днем России

РИА Новостивчера в 20:18

Помпео поздравил россиян с Днем России

Газета.Ruвчера в 20:19

Помпео поздравил россиян с Днем России

Интерфаксвчера в 20:03

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

ТАССвчера в 20:02

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Известиявчера в 19:34
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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Происшествия

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Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Технологии

Google выпустил бета-версию Android 11

Американская корпорация Google предоставила в открытый доступ для скачивания обновленную операционную систему Android 11.
Evo-rus.com вчера в 01:11
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Армия и оружие

В США назвали «убийц» российского подводного беспилотника «Посейдон»

РЕН ТВ 10 июня в 18:08
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МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17

Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru вчера в 11:34
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Происшествия

В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности

Уникальную находку 10 июня обнаружили коммунальщики, копавшие траншею возле дома культуры в центре Тары.
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Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 10 июня в 01:11
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В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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Здоровье

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Газета.Ru вчера в 23:05
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Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
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Названы 7 улучшений Xiaomi Mi Band 5

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США подтвердили, что продолжат сокращать число военных в Ираке

США на сессии стратегического диалога с Ираком подтвердили, что продолжат сокращать число военнослужащих в этой стране, а статус остающихся войск продолжат обсуждать, говорится в совместном заявлении двух стран, которое распространил госдепартамент.
РИА Новости вчера в 22:03
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Точной нормы потребления воды не существует

Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.
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В Праге облили краской памятник Черчиллю

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Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу

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Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
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Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

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ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

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Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР

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Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года; директор Центрального разведывательного управления; был представителем штата Канзас в конгрессе и является членом движения чаепития в Республиканской партии.
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