с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России. "От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником День России", – говорится в тексте поздравления, распространенном госдепом.

Наука У счастливых людей реже случаются желудочно-кишечные расстройства Ученые утверждают, что счастливые люди реже испытывают проблемы с желудком и кишечником.

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 323

Технологии Google выпустил бета-версию Android 11 Американская корпорация Google предоставила в открытый доступ для скачивания обновленную операционную систему Android 11. 4

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня. 542

Здоровье Медик рассказала об опасности холодных рук и ног Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.

Общество РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.

Шоу-бизнес Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.

Армия и оружие США подтвердили, что продолжат сокращать число военных в Ираке США на сессии стратегического диалога с Ираком подтвердили, что продолжат сокращать число военнослужащих в этой стране, а статус остающихся войск продолжат обсуждать, говорится в совместном заявлении двух стран, которое распространил госдепартамент.

Общество Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующих пищевую продукцию, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Здоровье Точной нормы потребления воды не существует Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.

Футбол Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы» Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

Энергетика МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 265

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 213

Политика Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР Париж, 12 июня 2020, 07:16 — REGNUM Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США.