с чего всё началось

Печально слышать о разливе топлива в Норильске, Россия. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить эту экологическую катастрофу и предложить наш технический опыт.

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он. По его словам, Соединенные Штаты, несмотря на разногласия с Москвой, готовы помочь РФ со смягчением последствий этой «экологической катастрофы».

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

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