Общество
REGNUMПомпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он. По его словам, Соединенные Штаты, несмотря на разногласия с Москвой, готовы помочь РФ со смягчением последствий этой «экологической катастрофы».
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Печально слышать о разливе топлива в Норильске, Россия. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить эту экологическую катастрофу и предложить наш технический опыт.
— Майк Помпео, американский политикИзвестия 13:52
с чего всё началось
"Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты выражают готовность помочь России устранить эту экологическую катастрофу и предлагают содействие в технической экспертизе", - заявил Помпео.Московский Комсомолец13:59
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Власти США предложили России помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
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