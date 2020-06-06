Политика
REGNUMПомпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он. По его словам, Соединенные Штаты, несмотря на разногласия с Москвой, готовы помочь РФ со смягчением последствий этой «экологической катастрофы».
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Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ ... Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество.
— Мария Захарова, российский дипломатМосква 24 14:59
с чего всё началось
В субботу, 6 июня, Помпео в своем твиттере выразил сожаление по поводу ЧП с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности США оказать помощь России.Интерфакс15:21
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Политика
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За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
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Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
Космос
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Армия и оружие
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Lenta.ru 16:59
Политика
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Evo-rus.com 03:13
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
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Lenta.ru вчера в 14:45
Здоровье
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Коммерсантъ 03 июня в 11:14
Кино
Фильм «Прислуга» вновь популярен на фоне протестов, но активисты призывают не смотреть его
В течение 4 июня картина была самой популярной на стриминге среди пользователей США, однако многие зрители призвали не смотреть ее.
КиноПоиск 04:58
Наука
Учёные определили регион с самым чистым воздухом на Земле
Версия.Инфо 04 июня в 01:51
Общество
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Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
Общество
Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе
Ранее, 3 июня, Воробьев объявил, что торговые центры и детские сады откроются, когда будет заметно устойчивое снижение эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 14:18
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Энергетика
Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц
Сообщается также, что следующее заседание представителей стран ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря 2020 года, а министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 18 июня рассмотрит возможность продления максимального уровня сокращения добычи нефти до конца августа.
Вести.Ru 10:37
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Коронавирус подтвердился у 17 жителей Жуковского за минувшие сутки
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Игры
Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»
Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru 13:50
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«Боруссия» в Дортмунде одолела «Герту»
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Армия и оружие
ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»
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iReactor 06:32
Происшествия
МВД Дагестана установило убившего орла мужчину
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Разрушенный из-за половодья в Мурманской области мост помогут восстановить военные инженеры Западного военного округа, которые прибыли в регион со спецтехникой.
Российская газета вчера в 02:53
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На Украине депутата фракции «Слуга народа» избили на автозаправке
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ИА Красная Весна 15:24
Происшествия
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
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