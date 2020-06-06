с чего всё началось

Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ ... Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество.

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он. По его словам, Соединенные Штаты, несмотря на разногласия с Москвой, готовы помочь РФ со смягчением последствий этой «экологической катастрофы».

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

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Происшествия На Украине депутата фракции «Слуга народа» избили на автозаправке Побои с телесными повреждениями нанес неизвестный мужчина депутату Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрию Заславскому на автозаправке в Житомирской области 6 июня, сообщает Житомир.info. 1