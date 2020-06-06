с чего всё началось

Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ ... Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество.

В своём Twitter Помпео выразил сожаление в связи с сообщениями о разливе топлива в Норильске. «Несмотря на наши разногласия, Соединённые Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы и предложить свой технический опыт», — заявил он.

Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске

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