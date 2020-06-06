Политика
RT на русскомПомпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске
В своём Twitter Помпео выразил сожаление в связи с сообщениями о разливе топлива в Норильске. «Несмотря на наши разногласия, Соединённые Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы и предложить свой технический опыт», — заявил он.
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Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ ... Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество.
— Мария Захарова, российский дипломатМосква 24 14:59
с чего всё началось
В субботу, 6 июня, Помпео в своем твиттере выразил сожаление по поводу ЧП с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности США оказать помощь России.Интерфакс15:21
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Захарова ответила на предложение Помпео помочь в ликвидации разлива нефти в Норильске
Комсомольская правда15:09
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Общество
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Газета.Ru вчера в 11:07
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Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
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Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
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Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма
RT на русском 04:06
Общество
В Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки
Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
РИА Новости 11:52
Культура
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
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Сумма ущерба оказалась вполне существенной - около 30 тысяч евро (примерно 2,3 млн рублей по нынешнему курсу).
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Коммерсантъ вчера в 19:08
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FreeNews-Volga вчера в 00:00
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
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«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru 06:26
Шоу-бизнес
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По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
RT на русском 11:54
Общество
Reuters узнал о планах США ввести санкции против десятков танкеров
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Здоровье
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа 12:20
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Вагнер Лав может вернуться в Россию
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Общество
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В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Политика
Президент Египта объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии, которая предусматривает прекращение огня и условия политического урегулирования.
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