Общество

RT на русскомRT на русскомПомпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске

В своём Twitter Помпео выразил сожаление в связи с сообщениями о разливе топлива в Норильске. «Несмотря на наши разногласия, Соединённые Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы и предложить свой технический опыт», — заявил он.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Под Норильском ликвидируют последствия «нефтяного нокаута»: собрано 10 процентов топлива

Вести.Ru00:55

Помпео предложил России помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

РИА Новостивчера в 14:27

Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске

RT на русскомвчера в 13:36

США предложили России помощь с ликвидацией разлива топлива в Норильске

Московский Комсомолецвчера в 13:59

США предложили России помощь в ликвидации последствий аварии в Норильске

РБКвчера в 13:41

Власти США предложили России помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

Комсомольская правдавчера в 14:01

Помпео предложил помочь России с устранением последствий разлива топлива в Норильске

ТАССвчера в 13:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Общество

В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
7
Общество

Россиян предупредили о переменчивом лете

Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru вчера в 07:49
62
Религия

Близится Святая Троица: как провести 7 июня, и что категорически запрещено

В воскресенье, 7 июня, верующие отметят один из главных православных праздников – Троицу.
КТВ-Луч 05 июня в 15:00
Общество

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
1K
Происшествия

В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
Политика

Пушков упрекнул США в поддержке террористов

Члена Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.
Газета.Ru 01:21
78
Кино

Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru вчера в 05:24
Происшествия

В Хабаровске пьяный водитель стал причиной смерти мужчины с ребенком

REGNUM 00:24
13
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,1K
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
326
Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело 05 июня в 01:21
72
Происшествия

В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины

ТАСС вчера в 23:31
4
Экономика

Амурскую область хотят обязать вернуть в федеральный бюджет свыше 6 миллионов рублей

Всего в список вошли 5 субъектов: Приморье (28,2 миллиона рублей), Хабаровск (20,6 миллиона), Амурская область (6,2 миллиона), Еврейская автономная область (7,4 миллиона) и Сахалин (около 42,4 миллиона).
Телепорт 05 июня в 23:52
Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

REGNUM вчера в 11:08
76
Гаджеты

Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K

Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru 05 июня в 20:02
2
Происшествия

В Кузбассе спасатель погиб при тестировании пожарного рукава

В Анжеро-Судженске при тестировании пожарных рукавов погиб заместитель начальника пожарной части.
Газета Кемерова вчера в 22:02
3
Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс 05 июня в 03:50
234
Общество

«Норникель» берет аварию на себя

Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ 05 июня в 09:48
2,1K
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 05 июня в 04:10
6,9K
Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
48
Общество

Для прибывающих в Приморье пассажиров ввели дополнительные меры

Владивосток, 5 июня 2020, 03:51 — REGNUM Власти Приморья ввели новые правила въезда в регион — теперь все прибывающие пассажиры из неблагополучных по коронавирусу территорий должны будут заполнить анкету по форме Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 04 июня в 20:51
18
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
42
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
2,3K
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Политика

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
9
Общество

Маск вступился за торговцев марихуаной

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в субботу, 6 июня, заявил, что считает неправильным, что реализация марихуаны в США карается лишением свободы.
Известия вчера в 19:23
14
Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе

Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.
Lenta.ru вчера в 23:54
6
Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
583
Наука

Названы виды животных, которые могут исчезнуть в ближайшее время

Мир новостей 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное