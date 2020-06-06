В своём Twitter Помпео выразил сожаление в связи с сообщениями о разливе топлива в Норильске. «Несмотря на наши разногласия, Соединённые Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы и предложить свой технический опыт», — заявил он.

Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске

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