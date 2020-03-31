Коронавирус

ТАССТАСССША предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
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В США призвали Евросоюз наращивать санкции против Венесуэлы

РИА Новости11:48

В США заявили, что не используют падение цен на нефть для ужесточения санкций по Венесуэле

ТАСС14:28

Помпео предложил вариант cнятия санкций с Венесуэлы

Газета.Ru12:07

США раскрыли новый план для решения кризиса Венесуэлы

Lenta.ru11:20

Помпео предложил вариант отмены санкций в отношении Венесуэлы

RT на русском11:06

США предложили создать правительство Венесуэлы, признающее Мадуро и Гуаидо

Московский Комсомолец10:52

Косачев назвал идею выборов в Венесуэле сомнительной, но нашёл в ней плюсы

News.ru14:05
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Политика

Россия поможет США в борьбе с коронавирусом

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты.
Lenta.ru 14:10
Общество

Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги

Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
Москва 24 04:16
Шоу-бизнес

Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»

Мать известного российского певца Сергея Лазарева стала участницей шоу «Модный приговор».
ФАН 08:03
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

Можно ли ходить к врачу при режиме полной самоизоляции

Введенный 29 марта указом Собянина режим полной самоизоляции разрешает большинству горожан выходить из дома в исключительных случаях – в том числе для «обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью».
Ведомости 13:45
Общество

Минздрав рассказал о вреде употребления алкоголя во время пандемии

Главный врач-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн посоветовал россиянам не употреблять алкологоль в период распространения коронавируса.
Моя Москва.онлайн 09:51
Музыка

Для конкурсантов отмененного «Евровидения» проведут спецшоу

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2020", отмененного из-за пандемии коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года, а также конкурсантов прошлых лет.
Интерфакс 12:47
Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета вчера в 11:29
Общество

В США от коронавируса погибло больше, чем в Китае

Балтимор, США, 31 марта 2020, 20:09 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило число погибших от заболевания в Китае, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.
REGNUM 13:09
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Общество

В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
Интерфакс 12:51
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Деловая газета. Юг 06:18
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Общество

В Татарстане готовят сервис для получения пропуска на выход из дома

В Татарстане в стадии разработки находится сервис, благодаря которому можно получить разрешение на выход из дома во время режима самоизоляции.
Казанские ведомости 06:15
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель.
Известия 14:31
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru 09:03
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Происшествия

В Пензе умер мужчина с подтвержденным коронавирусом

В Пензе умер 75-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дину Черемушкину.
Газета.Ru 05:38
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Гаджеты

Названа дата выхода дешевого iPhone

Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Lenta.ru 13:36
Армия и оружие

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета вчера в 05:07
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Толк 02:20
Общество

Князь Монако излечился от коронавируса

Представитель княжеского дворца сообщил об обнаружении коронавируса у князя Монако 19 марта. С этого момента он находился на карантине.
Ведомости 12:51
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