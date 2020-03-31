Коронавирус
ТАСССША предложили создать в Венесуэле временное правительство
Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
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США предложили создать правительство Венесуэлы, признающее Мадуро и Гуаидо
Московский Комсомолец10:52
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Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Политика
Россия поможет США в борьбе с коронавирусом
В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты.
Общество
Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги
Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
Шоу-бизнес
Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»
Мать известного российского певца Сергея Лазарева стала участницей шоу «Модный приговор».
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Можно ли ходить к врачу при режиме полной самоизоляции
Введенный 29 марта указом Собянина режим полной самоизоляции разрешает большинству горожан выходить из дома в исключительных случаях – в том числе для «обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью».
Общество
Минздрав рассказал о вреде употребления алкоголя во время пандемии
Главный врач-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн посоветовал россиянам не употреблять алкологоль в период распространения коронавируса.
Музыка
Для конкурсантов отмененного «Евровидения» проведут спецшоу
Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2020", отмененного из-за пандемии коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года, а также конкурсантов прошлых лет.
Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Общество
В США от коронавируса погибло больше, чем в Китае
Балтимор, США, 31 марта 2020, 20:09 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило число погибших от заболевания в Китае, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Общество
В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса
Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Общество
В Татарстане готовят сервис для получения пропуска на выход из дома
В Татарстане в стадии разработки находится сервис, благодаря которому можно получить разрешение на выход из дома во время режима самоизоляции.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус
У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает "Россия 24".
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Происшествия
В Пензе умер мужчина с подтвержденным коронавирусом
В Пензе умер 75-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дину Черемушкину.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Гаджеты
Названа дата выхода дешевого iPhone
Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Общество
Князь Монако излечился от коронавируса
Представитель княжеского дворца сообщил об обнаружении коронавируса у князя Монако 19 марта. С этого момента он находился на карантине.