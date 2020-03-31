Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Общество В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Политика Россия поможет США в борьбе с коронавирусом В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты.

Общество Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Общество Можно ли ходить к врачу при режиме полной самоизоляции Введенный 29 марта указом Собянина режим полной самоизоляции разрешает большинству горожан выходить из дома в исключительных случаях – в том числе для «обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью».

Музыка Для конкурсантов отмененного «Евровидения» проведут спецшоу Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2020", отмененного из-за пандемии коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года, а также конкурсантов прошлых лет.

Общество В США от коронавируса погибло больше, чем в Китае Балтимор, США, 31 марта 2020, 20:09 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило число погибших от заболевания в Китае, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.

Общество В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.

Общество В Краснодарском крае вводят карантин В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.

Происшествия В Пензе умер мужчина с подтвержденным коронавирусом В Пензе умер 75-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дину Черемушкину.

Гаджеты Названа дата выхода дешевого iPhone Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.

Армия и оружие Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Общество Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.