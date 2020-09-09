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Вести.Ru
Вести.Ru

Госдеп: США могут ввести новые санкции против белорусских чиновников

Помпео потребовал от белорусских властей прекратить "насилие по отношению к собственному народу", сообщает "Россия 24". Ранее ввести санкции против Белоруссии договорились главы европейских государств. Они отказались признать итоги президентских выборов и призвали провести новые.В источнике
С чего всё началось
«Соединённые Штаты в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — приводит
 заявление пресс-служба Госдепартамента.
RT на русском19:54
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Газета.Ru

США готовы ввести дополнительные санкции против Белоруссии

Газета.Ru02:37
Lenta.ru

США рассмотрят санкции против Белоруссии из-за ситуации с Колесниковой

Lenta.ru19:27
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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США предупредили о новых санкциях против Белоруссии

Коммерсантъ19:55
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Помпео предупредил о новых адресных санкциях против Белоруссии

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В США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Белоруссии

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Госдеп пригрозил Белоруссии новыми санкциями

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В США предупредили о введении санкций против Минска из-за ситуации с Марией Колесниковой

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Samsung, LG и SK Hynix против Huawei

Какое-то время назад власти США запретили американским компаниям работать с китайской компанией Huawei, так как последнюю заподозрили в шпионаже через аппаратуру для коммуникаций.
Samsung, LG и SK Hynix против Huawei
Megaobzor.com02:09

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия7 сентября в 04:45
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Чемпионка UFC Аманда Нуньес показала откровенные фото с беременной партнёршей

Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала на своей странице в «Инстаграме» четыре фотографии с партнёршей Ниной Ансарофф, которая в настоящее время ждёт ребёнка.
Чемпионат02:01

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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В Бурятии ещё две школы перевели на дистанционное обучение

«В связи с выявленными случаями коронавируса среди учителей и учащихся Улан-Удэ, переведены на дистанционный режим обучения 35 классов в 7 школах города (35, 12, 14, 29, 43, 49, 55)», — передаёт «Ариг Ус online» сообщение комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
REGNUM02:14