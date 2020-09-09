Госдеп: США могут ввести новые санкции против белорусских чиновников
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Помпео потребовал от белорусских властей прекратить "насилие по отношению к собственному народу", сообщает "Россия 24". Ранее ввести санкции против Белоруссии договорились главы европейских государств. Они отказались признать итоги президентских выборов и призвали провести новые.В источнике
С чего всё началось
«Соединённые Штаты в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — приводит
заявление пресс-служба Госдепартамента.
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