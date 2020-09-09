Помпео потребовал от белорусских властей прекратить "насилие по отношению к собственному народу", сообщает "Россия 24". Ранее ввести санкции против Белоруссии договорились главы европейских государств. Они отказались признать итоги президентских выборов и призвали провести новые.

С чего всё началось «Соединённые Штаты в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — приводит заявление пресс-служба Госдепартамента. RT на русском 19:54