Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии

Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин на международную конференцию по вопросу урегулирования ситуации в Ливии, которая состоится в воскресенье, 19 января. Как сообщал сайт kp.ru, до начала конференции российский лидер собирается встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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