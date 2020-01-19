Политика
Комсомольская правдаПутин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии
Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин на международную конференцию по вопросу урегулирования ситуации в Ливии, которая состоится в воскресенье, 19 января. Как сообщал сайт kp.ru, до начала конференции российский лидер собирается встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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