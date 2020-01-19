Политика
ИзвестияВ Берлине началась международная конференция по Ливии
Международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии открылась в Берлине в ведомстве федерального канцлера ФРГ. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает ТАСС.
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Глава Алжира Абд аль-Маджид Теббун отправился в Берлин на конференцию по Ливии
NewInformвчера в 23:46
Президент России лично посетит международную конференцию по Ливии в Берлине
Царьград17 января в 11:09
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Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Космос
Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
Общество
Пользователи WhatsApp сообщили о сбое
Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Футбол
Российская премьер-лига расширится до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги постановило расширить Лигу до 18 команд, за это решение проголосовало большинство клубов.
Футбол
Казахский полузащитник Бауыржан Исламхан стал игроком «Зенита»
Политика
Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Единоборства
Алексей Олейник ответил на вызов Вердума: Бой возможен
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Политика
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Хоккей
Дивизион Боброва обыграл дивизион Чернышева на Матче Звезд КХЛ
Матч завершился со счетом: 7:4 в пользу дивизиона Боброва.
Единоборства
Отец Нурмагомедова заявил, что сыну не интересен реванш с Макгрегором
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону
Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
Происшествия
В Петербурге арестовали обвиняемого в избиении своих детей мужчину
Фрунзенский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в избиении своих детей, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Политика
Соловьев отреагировал на слова Тимошенко о ликвидации Украины
Известный журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова главы партии «Батькивищина» Юлии Тимошенко о ликвидации Украины, об этом 19 января сообщает газета «Взгляд».
Политика
Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Здоровье
Число заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек
Напомним, официально от нового коронавируса в Китае погибли два человека.
Футбол
Подольски может стать одноклубником Кудряшова
Сообщается, что экс-игрок "Галатасарая" близок к переходу в "Антальяспор", за который выступает российский защитник Федор Кудряшов.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Шоу-бизнес
Дочь Нины Руслановой опровергла госпитализацию актрисы
Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся опровергла информацию о том, что актрису госпитализировали.
Наука
Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт» спонтанно
Общество
Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга
Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри.