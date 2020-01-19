Международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии открылась в Берлине в ведомстве федерального канцлера ФРГ. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает ТАСС.

В Берлине началась международная конференция по Ливии

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