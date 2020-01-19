Политика

ИзвестияИзвестияВ Берлине началась международная конференция по Ливии

Международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии открылась в Берлине в ведомстве федерального канцлера ФРГ. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает ТАСС.
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В Берлине началась международная конференция по Ливии

Известия09:20

Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии

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NewInformвчера в 23:46

Определено время начала конференции в Берлине по ливийскому урегулированию

ФАНвчера в 17:46

Президент России лично посетит международную конференцию по Ливии в Берлине

Царьград17 января в 11:09

В Берлине открылась международная конференция по Ливии

ТАСС08:52
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Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России.
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Врач рассказала о вредных привычках перед сном

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Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Газета.Ru вчера в 08:52
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Алексей Олейник ответил на вызов Вердума: Бой возможен

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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
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Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
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Дивизион Боброва обыграл дивизион Чернышева на Матче Звезд КХЛ

Матч завершился со счетом: 7:4 в пользу дивизиона Боброва.
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Отец Нурмагомедова заявил, что сыну не интересен реванш с Макгрегором

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Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
РБК 09:35
Происшествия

В Петербурге арестовали обвиняемого в избиении своих детей мужчину

Фрунзенский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в избиении своих детей, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
РБК вчера в 14:09
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Соловьев отреагировал на слова Тимошенко о ликвидации Украины

Известный журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова главы партии «Батькивищина» Юлии Тимошенко о ликвидации Украины, об этом 19 января сообщает газета «Взгляд».
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Политика

Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию

Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
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РБК вчера в 12:56
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Число заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек

Напомним, официально от нового коронавируса в Китае погибли два человека.
Коммерсантъ вчера в 23:42
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Сообщается, что экс-игрок "Галатасарая" близок к переходу в "Антальяспор", за который выступает российский защитник Федор Кудряшов.
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
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Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
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Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт» спонтанно

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