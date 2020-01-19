Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Берлин для участия в международной конференции по урегулированию кризиса в Ливии. Об этом сообщается на странице Помпео в Twitter.

Помпео прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

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