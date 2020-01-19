Политика
РБКПомпео прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Берлин для участия в международной конференции по урегулированию кризиса в Ливии. Об этом сообщается на странице Помпео в Twitter.
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В госдепе США не ожидают многого от ливийской конференции в Берлине
Комсомольская правдавчера в 20:08
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Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо
Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
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Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
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Трамп на частном ужине раскрыл новые детали убийства Сулеймани
The Washington Post и CNN со ссылкой на аудиозаписи, сделанные на мероприятии, пишут, что Дональд Трамп не упоминал о «неминуемой» угрозе интересам США или американским посольствам, хотя ранее он именно так обосновывал убийство Касема Сулеймани.
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Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
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Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях
В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей.
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Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
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Названы снижающие давление продукты
Специалисты рекомендуют людям пожилого возраста включать в рацион больше продуктов, которые защищают от повышенного давления и развития гипертонии, пишет портал MedikForum.ru.После 50 лет резко повышается риск развития артериальной гипертензии.
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Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
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Большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
В четверг, 16 января, общее собрание Российской Премьер-лиги проголосовало за расширение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 18.
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Цифровизация и персональный подход: как будет развиваться московское здравоохранение
Важнейшим шагом к цифровизации в сфере здравоохранения станет внедрение электронной медицинской карты.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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Цены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году
Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.
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Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
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"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
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Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
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Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.
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В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
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В «Матрице 4» вернется персонаж из «Матрицы 2»
Создатели фантастического фильма "Матрица 4" решили вернуть популярного персонажа, представленного во второй серии.