Политика

РБКРБКПомпео прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Берлин для участия в международной конференции по урегулированию кризиса в Ливии. Об этом сообщается на странице Помпео в Twitter.
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В центре Берлина приняты повышенные меры безопасности в связи с саммитом по Ливии

ТАСС04:50

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Госсекретарь США прибыл на конференцию по Ливии в Берлине

Российская газетавчера в 20:31

У Помпео нет запланированных встреч с представителями России в Берлине

RT на русском00:01

В госдепе США не ожидают многого от ливийской конференции в Берлине

Комсомольская правдавчера в 20:08

Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлин

Известиявчера в 18:32
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В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях

В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей.
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В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

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Более 2 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях

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