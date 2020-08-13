Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "расплатой огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в Афганистане.В источнике
С чего всё началось
«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан из западных стран, то придётся заплатить огромную цену», — приводятся
 его слова на сайте Госдепа.
RT на русском00:06
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Помпео пригрозил Москве «огромной ценой» за возможный сговор с талибами

Коммерсантъ23:45
РИА Новости

Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами

РИА Новости00:06
RT на русском

Помпео пригрозил России «огромной ценой» из-за якобы сговора с талибами

RT на русском00:06
ТАСС

Помпео заявил об «огромной цене» для России за возможный сговор с талибами

ТАСС01:55
РБК

Помпео пригрозил Москве «огромной ценой» за возможный сговор с талибами

РБК23:13
URA.Ru

США пригрозили РФ большими последствиями за «сделку» с талибами

URA.Ru20:35
Lenta.ru

Помпео пригрозил России «огромной ценой» в случае обнаружения сговора с талибами

Lenta.ru19:53

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.
Lenta.ru01:17
63

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
807

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
Известия23:47
24

Объявлены системные требования Marvel’s Avengers — i3 и GTX 950 в деле

Минимальные требования: Windows 10 64-bit; DirectX 12; Центральный процессор: i3-4160 или эквивалент от AMD; Объём оперативной памяти: 8 ГБ; Видеокарта: NVIDIA GTX 950 или AMD 270 с объёмом памяти не менее 2 ГБ; 75 ГБ свободного места на HDD.
CyberSport.ru22:56
2

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

За первую неделю августа средний чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем, до 553 руб. Еще более заметно снизился объем повседневных расходов — на 10,3%, до 3843 руб. Аналитики "Сбериндекса" придерживаются аналогичного мнения.
Коммерсантъ01:52
14

Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию повысил для России оценку по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн - с 76,5 млн тонн в июле до 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газетавчера в 15:03

В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газетавчера в 07:30
678

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
3,9K

Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газетавчера в 10:26